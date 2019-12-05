В Калуге семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Калуге автобус, работающий в режиме маршрутного такси, врезался в фонарный столб. По предварительным данным, травмы получили семь человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около 13 часов на улице Георгия Амелина. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes допустил наезд на препятствие. На фото, опубликованном региональным МЧС, видно, что маршрутка врезалась в опору уличного освещения. Все пострадавшие госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.

Тем временем СК по Калужской области начал проверку безопасности услуг перевозки маршруткой, попавшей в ДТП, уточнили в ведомстве.