В Москве стартовала продажа билетов в парк "Остров мечты"

В столице завершается строительство "Острова мечты". Скоро парк развлечений откроется официально. На сайте комплекса уже стартовала продажа билетов.

Сегодня купить билет можно на 29 февраля 2020 года. Так как это выходной день, суббота, стоимость похода взрослого с ребенком до 10 лет обойдется в 5,5 тысячи рублей.

Как отмечается на сайте тематического парка, территория ландшафтного парка и городского променада останутся бесплатными, билет будет нужен для прохода к аттракционам. Так в будни взрослым билет будет стоить 2,2 тысячи рублей, детям до 10 лет - 1,9 тысячи рублей. В выходные дни цены немного выше: 2,9 тысячи рублей и 2,6 тысячи рублей, соответственно. Билет дает право на посещение всех аттракционов.

Как ранее цитировали "Агентство "Москва" слова технического директора комплекса Ивана Шоля: "На доработку комплекса потребуется несколько недель. Рабочим предстоит закончить отделку городского променада и устранить косметические недостатки. Открыть "Остров мечты" для посетителей планируют 29 февраля 2020 года".