В школах восьми российских регионов появятся академические классы

К совместному проекту Минобрнауки и Московского департамента образования присоединятся Санкт-Петербург, Республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.

Напомним, "Академический класс"- разновидность предпрофессионального обучения. В Москве академклассы действуют с 2016 года. Сейчас в деле 13 школ - это более 800 обучающихся, а еще 23 научных института и 14 федеральных вузов.

Ещё накануне 1 сентября министр Михаил Котюков заявил, что проект, скорее всего, выйдет за рамки столицы. Теперь решение принято. Пилотные регионы включатся в работу с 2020 года.

Что такое "Академические классы"? Занятия, где старшеклассники не просто знакомятся с разными науками, но "с головой" погружаются в научную и проектную деятельность. Информационные технологии, медицина, инженерное дело - программы учебных предметов здесь дополняют серьезные исследовательские практикумы, во время которых школьники работают на современном лабораторном оборудовании, используя не только возможности школы, но и ресурсы компаний-партнеров. А помогают им настоящие ученые - профессора и академики.

- Мы видим большой интерес регионов к "Академическим классам" и считаем необходимым расширить географию проекта, выйти за пределы столицы и московских школ, - подчеркнула куратор проекта "Академический класс", замдиректора Департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирина Чугуева. - Кстати, результаты своей работы школьники представляют на открытой городской научно-практической конференции "Наука для жизни". Мы хотим, чтобы и эта конференция вышла на общероссийский уровень. Интерес к ней даже в рамках Москвы растет: в этом году выступили уже более 500 школьников.

Академические классы могут открываться не только в школах, но и на базе научно-образовательных центров, которые сегодня создаются в рамках нацпроекта "Наука". По мнению министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, это поспособствует объединению ресурсов вузов, научных организаций и бизнеса и поможет подготовить мотивированных специалистов для экономики региона.

Пилотные регионы выбраны, но какие школы будут участвовать, пока неизвестно. Что нужно школе, чтобы попасть в проект? Администрация должна подтвердить полную готовность к запуску дополнительного образовательного модуля, определиться с партнерами - научными и образовательными. И только после строгого отбора в школе могут заработать академклассы.

Проект полезен всем: ученики получают доступ к современному оборудованию и технологиям, вузы уже со школьной скамьи присматриваются к потенциальным абитуриентам, а работодатели могут мотивировать старшеклассников.

- Мы готовим кадры для высокотехнологичных отраслей науки и производства. Взаимодействуя со школами, мы можем выстроить такую систему подготовки, которая даст нам достаточно подготовленных абитуриентов, - говорит директор Института тонких химических технологий им. Ломоносова РТУ МИРЭА Михаил Маслов.

По мнению директора Института общей и неорганической химии им. Курнакова РАН Владимира Иванова, самое важное в академклассах - внимание к проектной работе школьников.

- Мы не ставим им отвлеченные задачи, фактически они работают по тем же направлениям, что и мы сами, - отмечает учёный. - Именно такая работа дает свои результаты.