Более 130 южносахалинцев остались без газоснабжения из-за аварии

Из-за повреждения сети газоснабжения рано утром 5 декабря прекратилась подача голубого топлива в частные дома северо-западной части Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности без газоснабжения остались более 130 потребителей города.

Устранением неисправности занимаются бригады МЧС и АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". Восстановить подачу газа планируется к середине дня.

Предположительная причина аварии - проведение работ по прокладке канализационных сетей, которые вела в этом районе одна из строительных компаний.

Виновных привлекут к ответственности после того, как специалисты выяснят точные причины повреждения.