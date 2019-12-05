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05.12.2019 04:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 130 южносахалинцев остались без газоснабжения из-за аварии

Текст: Евгения Шерешевская

Из-за повреждения сети газоснабжения рано утром 5 декабря прекратилась подача голубого топлива в частные дома северо-западной части Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На севере Дагестана более 18 тысяч человек остались без газа

В общей сложности без газоснабжения остались более 130 потребителей города.

Устранением неисправности занимаются бригады МЧС и АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". Восстановить подачу газа планируется к середине дня.

Предположительная причина аварии - проведение работ по прокладке канализационных сетей, которые вела в этом районе одна из строительных компаний.

Виновных привлекут к ответственности после того, как специалисты выяснят точные причины повреждения.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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