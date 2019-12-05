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05.12.2019 06:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Газ пошел по рельсам

Якутские железнодорожники наладили экспорт СПГ с безнадежно тупикового газопровода
Текст: Владимир Таюрский (Республика Саха)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 275(8033)
В начале ноября 2019 года первая партия СПГ, отправленная со станции Нижний Бестях, пересекла российско-монгольскую границу. Фото: Пресс-служба АО "Железные дороги Якутии" В начале ноября 2019 года первая партия СПГ, отправленная со станции Нижний Бестях, пересекла российско-монгольскую границу. Фото: Пресс-служба АО "Железные дороги Якутии"
В начале ноября 2019 года первая партия СПГ, отправленная со станции Нижний Бестях, пересекла российско-монгольскую границу. Фото: Пресс-служба АО "Железные дороги Якутии"

Малотоннажная установка по производству сжиженного природного газа, запущенная якутскими железнодорожниками для удовлетворения собственных нужд, начала выдавать топливо на экспорт. Сейчас рядом с ней собираются строить комплекс по производству СПГ. Место оказалось подходящим. Здесь удачно сошлись рельсы, локальный газопровод и светлые головы.

Установку смонтировали и запустили в 2016 году. Половины ее мощности хватило для того, чтобы обеспечить сжиженным газом все запланированные железнодорожные объекты. Появились излишки, и встал вопрос: куда их девать? С помощью местных властей пристраивали СПГ на транспортные предприятия, развозили в отдаленные села, до которых не дотягиваются нити газопроводов. Но когда под ногами рельсы, хочется большего.

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости
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В 2017-м обратили внимание на Монголию. Два года вели переговоры с представителями монгольской компаниии "UB Metan". Ездили к ним, приглашали к себе, утрясали нюансы. Как итог 2 ноября 2019 года первая партия СПГ, отправленная с якутской станции Нижний Бестях, пересекла российско-монгольскую границу.

- С этого момента Якутия стала экспортером СПГ наравне с Ямалом и Сахалином, - отметил генеральный директор компании "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин.

Если учесть, что за границу отправлено всего 33,4 тонны сжиженного газа, заявление может показаться слишком громким. Но факт: кроме этой троицы, других экспортеров СПГ в стране нет. Да и малая первая партия была пробной, чтобы не по документам, а на земле проверить логистику. В целом же объем контракта составляет пять тысяч тонн - на якутском топливе будет работать муниципальный транспорт в Улан-Баторе.

Проект дал второе дыхание добывающему, газотранспортному и газоперерабатывающему предприятиям. Села, до которых не дотянутся газопроводы, смогут использовать СПГ. И наконец, получат заказы вагоностроители

Если бы дело закончилось только этим, организаторам уже можно было бы аплодировать за смекалку. Но история получила продолжение. Первый вагончик со сжиженным газом стал локомотивом большого проекта, который будет реализован под эгидой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По словам руководителя агентства Леонида Петухова, мощности якутского предприятия будут последовательно доведены до 90, 180 и (к 2023-му) до 260 тысяч тонн СПГ в год. В более отдаленной перспективе производительность комплекса может составить 530 тысяч тонн. Впрочем, сейчас важны даже не цифры, которые могут меняться, а сама идея.

Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов

По территории Якутии проходят два магистральных газопровода. По западной и южной части - знаменитая "Сила Сибири". Отбор топлива из нее возможен только для газификации районов, которые она пересекает. Вторая труба тянется по центральной части республики и предназначена для обеспечения газом Якутска и окрестных улусов. В отличие от "Силы Сибири" это локальный газопровод. Он пересекает рядом с городом реку Лена, на противоположном берегу (неподалеку от станции Нижний Бестях) разветвляется, и все линии оканчиваются тупиками у сельских котельных и кухонных конфорок.

Назван объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Разведанные запасы газа в месторождениях, служащих истоком для этой трубы, огромны - более 300 миллиардов кубометров. Трубопровод позволяет перекачивать до 4,6 миллиарда кубометров в год. Но подключенным к нему потребителям за глаза хватает 1,7 миллиарда, и больше никуда ничего не продашь. Везде сплошные тупики.

Запущенный железнодорожниками проект выводит локальную трубу из этого состояния. Он дал второе дыхание добывающему, газотранспортному и газоперерабатывающему предприятиям. Кроме того, железной дороге добавляются объемы для обратной загрузки. Сейчас, по словам Василия Шимохина, в этом направлении она загружена лишь на 15 процентов: из Центральной Якутии вывозить особо нечего. Плюс к этому якутские села, до которых никогда не дотянутся газопроводы, смогут использовать СПГ. И наконец, благодаря новому проекту, уже получают дополнительные заказы вагоностроители.

Фото: РИА Новости
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- В России до сегодняшнего дня по железным дорогам этот продукт еще не возили в танк-контейнерах. Нашли возможность производства контейнеров на Уралвагонзаводе, приобрели платформы в Чебоксарах для перевозки крупнотоннажных контейнеров именно под этот проект, - отмечает Шимохин.

Если все получится, мультипликативный эффект от одной емкости со сжиженным газом, пересекшей недавно границу с Монголией, может быть колоссальным.

- Такой экспортный маршрут поставок СПГ выводит российский газ на новые рынки с использованием железнодорожных перевозок, - подчеркивает Леонид Петухов.

Основной рынок сбыта участники проекта видят в таких провинциях Китая, как, например, Внутренняя Монголия. Строительство газопроводов туда не планируется, а до морских портов слишком далеко. Китайская частная компания, специализированная на поставках СПГ, уже заинтересовалась проектом. С ней ведут переговоры как с потенциальным соинвестором.

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