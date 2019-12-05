За три с лишним года существования программы "Дальневосточный гектар" перспективой получить участок земли загорелись многие. Появилась и масса способов освоения бесплатных наделов. На них строят дома и фермы, их используют для организации бизнеса. Популярным вариантом является деятельность в сфере туризма. Корреспондент "РГ" встретился с гостеприимными хозяевами и узнал об их успехах и проблемах.

В сахалинской этнодеревне на "гектаре" посетителей катают на упряжках и даже разрешают попробовать ими управлять. Фото: Алексей Ткаченко

Покататься на собаках и отведать блинов

Сахалинец Алексей Ткаченко давно занимается ездовым спортом. В какой-то момент понял, что хочет самостоятельности и решил завести свой питомник ездовых собак. В это время как раз появился "Дальневосточный гектар", и Алексей вместе с отцом решили взять землю в пользование. В 2018 году уже переселились в новый дом на "гектаре" и начали исполнять мечту.

Со временем идея расширилась, и в селе Новое Корсаковского района выросла целая этнодеревня. Здесь живут больше 50 хаски из разных уголков мира и два симпатичных северных оленя.

- Скоро ждем пополнения, у собак родятся щенки. А еще есть долгосрочная цель - создать дом оленеводства, - рассказывает Алексей.

Сюда регулярно приезжают гости. Их селят в юрте, в столовой кормят ухой и блинами с вареньем из сахалинских ягод, поят ароматными травяными чаями. А потом знакомят с собаками, катают на упряжках и даже разрешают попробовать ими управлять. Особый колорит добавляет то, что в этнодеревне работают представители коренной национальности Сахалина - нивхи.

- У нас можно и отдохнуть, и узнать много нового, - отмечает хозяин. - Летом, например, попробовать себя в катании на картах. Кроме того, мы организуем походы и даже рыбалку с собаками.

План экскурсий расписан на полгода вперед. Среди посетителей как путешественники из России, так и иностранные туристы. Отзывы сплошь восторженные. Те, кто успел побывать в подобных питомниках в Европе, говорят, что там не всегда держат такую высокую планку, как здесь.

В свой туристический проект Алексей вложил уже больше шести миллионов рублей. Собственных. Инвесторов у этнодеревни нет. И, хотя это дело приносит доход, сахалинский каюр считает, что его история все-таки не про бизнес и зарабатывание денег, а про любовь к животным, спорт и реализацию мечтаний. Они амбициозные. В 2021 году молодой человек планирует поехать на знаменитую камчатскую гонку на собачьих упряжках "Беренгия", а потом организовать не менее масштабное мероприятие и на Сахалине.

Чудо природы

В 200 километрах от Якутска на берегу реки Синяя расположился ряд вертикальных скал в виде шпилей, башен и колонн. Это Синские столбы - одно из природных чудес Якутии, которое мечтают увидеть многие путешественники. Больше года назад Айсен Гоголев взял неподалеку отсюда "дальневосточный гектар" и открыл туристическую базу "Сиинэ".

- Благодаря содействию органов местного самоуправления мы быстро оформили землю: в феврале 2018 года подали документы, а уже в марте они были готовы. В апреле и мае завезли на гектары строительные материалы, в течение мая построили, и в июле открылись, - вспоминает Айсен.

Проект оказался выигрышным. Раньше решиться на поездку сюда туристу было нелегко - отсутствовали условия проживания. Теперь же здесь есть все, чтобы гости чувствовали себя комфортно: от хозпостроек до кемпингов и бани.

Пока "Сиинэ" работает только в теплое время. Летом 2018-го сюда приехали больше 100 человек, в этом году вдвое больше. Кстати, сейчас строится благоустроенный зимний дом. Когда он будет закончен, турбаза сможет встречать путешественников круглый год.

От Якутска до "Сиинэ" доехать можно примерно за три часа по реке - летом на катере, а зимой по ледовой дороге.

По следам Робинзона

Два года назад интернет всколыхнула новость о том, что житель Москвы Нарек Оганисян благодаря программе "Дальневосточный гектар" решил получить в пользование целый остров, до которого, как в песне поется, "только самолетом можно долететь".

Островок Чакмут в Амурском лимане (Хабаровский край) занимает всего три гектара. Подключив родных, Нарек смог заполучить его полностью. Москвич решил организовать турцентр для любителей активного отдыха и квестов.

Дальневосточники отнеслись к проекту скептически, многие были уверены, что идея провалится. Но назло злым языкам Оганисян уже принял первых гостей.

- Наши клиенты пожелали приехать инкогнито - это очень состоятельная пара. Мы оставили их наедине и постарались создать полное погружение в жизнь на необитаемом острове, - рассказывает Нарек. - Путешественникам было предоставлено снаряжение, запас питьевой воды и очень скромные, даже спартанские, комплекты питания. Мне кажется, это самый нестандартный способ для влюбленных провести время вместе.

Москвич Нарек Оганисян взял по программе "Дальневосточный гектар" необитаемый остров и уже принял на нем первых туристов

На случай чрезвычайных ситуаций организаторы предусмотрели возможность экстренной эвакуации. План поездки продумывался тщательно.

- Перед тем как принять гостей, мы с коллегами совершили экспедицию на Чакмут, изучили его, расчистили площадку для палаток, - вспоминает "хозяин" острова. - На следующий год у меня уже есть клиент, который хочет проводить корпоративные тимбилдинги. Буду разрабатывать разные сценарии - например, высадка с терпящего бедствие корабля или путешествие за сокровищами.

Весной 2020 года Нарек планирует обустроить базовую станцию квеста в поселке Лазарев или в городе Николаевск-на-Амуре. Там будут хранить оборудование для проведения игр и необходимую технику. А на самом острове появятся различные артефакты для создания тематической обстановки.

Стоимость квеста для корпоративных мероприятий будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от пожеланий конкретного клиента. А цена для обычных путешественников определена - около 1,5 тысячи рублей в сутки на человека (в эту сумму входит трансфер из Хабаровска до острова) плюс от 25 тысяч рублей за авиабилеты Москва - Хабаровск - Москва.

Хозяйка медной горы

Про Евгению Юрьеву и ее супруга Виктора Атаманюка любят писать в СМИ. Интересуются ими и местная пресса, и федеральные издания. Журналисты даже прозвали Евгению "хозяйкой медной горы". Наверное потому, что в частном хозяйстве "Горная Усадьба Мяо-Чан", которым уже 16 лет заправляет семейная пара, действительно хранятся несметные богатства. Только не материальные, а природные.

История этого туристического проекта тоже связана с программой "Дальневосточный гектар", хоть и началась задолго до ее появления. В нее семья решила вступить, надеясь, что так удастся получить финансовую помощь от государства.

- После того как мы взяли гектар, для нас ничего не изменилось. Бесплатная аренда земли была не особенно актуальна. Мы и до этого за нее не платили. Безвозмездно арендовали участок у лесхоза и просто каждый год продлевали аренду, - рассказывает Евгения. - Мечтали, что, вступив в программу, сможем получить какие-то средства на развитие. К сожалению, на данный момент никакой поддержки туристической отрасли в рамках этой программы не предусмотрено. И почти все, что приносит усадьба, нам приходится снова в нее вкладывать. Но проект очень крутой. И будем продолжать его делать, что бы ни случилось!

Хозяева горной усадьбы общаются и с другими людьми, которые строят туристический бизнес на гектарах и замечают, что поддержки "сверху" очень не хватает всем.

- Если у тебя нет собственных средств, ни о каком развитии не может быть речи, - подчеркивает Евгения.

Пока единственная реальная перспектива получить выгоду от участия в проекте для семьи - забрать гектар в собственность по истечении пятилетнего срока аренды.

- Ждем, что будет, когда люди построят на участках дома и сооружения, "зацепятся" за землю. Не преподнесут ли нам тогда сюрпризов, - тревожится Юрьева…

Прямая речь

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:

- Программа "Дальневосточный гектар" предоставила людям возможность быстро и бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке. Практически каждый десятый получатель гектара планирует реализовать туристический проект. Люди строят дома отдыха, создают инфраструктуру для туристических троп, открывают этнопарки и реализуют новые рекреационные проекты. Сам регион, его уникальность, разнообразие природы, выгодное географическое положение по отношению к странам АТР создают предпосылки для развития туризма. В большей части проекты на "гектарах" развивают компании малого и среднего бизнеса, которые могут воспользоваться мерами поддержки для малого и среднего предпринимательства - это субсидии, гранты, льготные микрозаймы. На Камчатке есть и специальная программа поддержки туристических проектов. Перечень мер с указанием ответственных за их предоставление организаций размещен на сайте нашего агентства.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"