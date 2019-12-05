На Камчатке незаконно держали в плену более 20 краснокнижных кречетов

Троих жителей Петропавловска-Камчатского подозревают в незаконной добыче, содержании и хранении особо ценных диких животных, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

Третьего декабря сотрудники правоохранительных органов обнаружили живых краснокнижных кречетов в одной из квартир и гараже Петропавловска-Камчатского. Всего в помещениях, расположенных в разных частях города, находилась 21 особь этих редких диких птиц. Там же нашли различные приспособления для содержания пернатых в неволе.

После изъятия и осмотра пленников передали орнитологу, который оценит состояние птиц и решит, как безболезненно вернуть их в естественную среду обитания.

По версии следствия, кречетов незаконно приобрели и содержали трое членов организованной группы. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ущерб, нанесенный государству преступными действиями по отношению к редким птицам, оценивается в сумму более 23 миллионов рублей.