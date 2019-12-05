На Сахалине проверят больницу после сообщений о просроченных лекарствах

Следственные органы Сахалинской области начали проверку деятельности областной больницы в связи с появившимися сообщениями о возможном оказании некачественных медицинских услуг.

Как сообщает региональное управление СК России, доследственная проверка организована Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску на основании материалов, переданных прокуратурой. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В ведомстве пояснили, что проверяются условия хранения в Сахалинской областной больнице лекарственных препаратов и лечения пациентов. Ранее совместную проверку в медучреждении провели работники городской прокуратуры и управления Роспотребнадзора. Именно она и вскрыла факты, оценку которым теперь предстоит дать следователям. Так, были обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. В ходе доследственной проверки предстоит установить, лечили ли пациентов просроченными лекарствами.

"В настоящее время в помещениях ГБУЗ "Сахалинская областная больница" проведены осмотры служебных помещений, изъята медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры, а также иные предметы", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Возможным итогом проверки может стать возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".