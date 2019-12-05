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05.12.2019 05:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По пути в Хабаровск пьяный пассажир устроил дебош в самолете

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске задержан авиадебошир, устроивший скандал в самолете, во время полета из Новосибирска.

Фото: iStock
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"Мужчина 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял пассажиров, мешал бортпроводникам, игнорировал замечания", - сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В Хабаровске мужчину привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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