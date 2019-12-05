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05.12.2019 06:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, когда проведут первый коммерческий пуск с Восточного

Текст: Юлия Гарднер

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный в Амурской области проведут 18 апреля 2020 года.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Путин проверил ход строительства космодрома Восточный

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, будут запущены спутники на ракете "Союз-2". Следующими станут пуски в мае, июне и июле. В пятый раз космические аппараты могут вывести на орбиту в декабре.

Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был в 2017 году. Но тогда в космос отправляли микроспутники, которые шли как дополнение к российскому космическому аппарату "Метеор-М". Ракета "Союз" для того пуска была создана за счет бюджета, из казны также оплачивались пусковые услуги. Новые пуски планируют выполнять полностью за счет заказчика.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. По его словам, Восточный готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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