Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского "Амура"

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву. Подозреваемый установлен, это 36-летний мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровска.

Нападение на Максима Кондратьева было совершено 1 декабря на парковке у кафе в Хабаровске. В ходе конфликта защищавшего супругу спортсмена ударили по голове.

С черепно-мозговой травмой и другими травмами головы он был госпитализирован. Сейчас Кондратьев находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, он в сознании. Его супруга не пострадала.