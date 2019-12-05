В Бурятии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком

В Баргузинской районной больнице Бурятии скончался обварившийся кипятком годовалый ребенок. В медучреждение он попал из местного села.

По информации республиканского следственного управления, за мальчиком не досмотрела бабушка. Он заболел ветрянкой, и родители решили отвезти его к родственнице, чтобы обезопасить младшего грудного ребенка.

"Третьего декабря в доме бабушки малыш во время игры схватил и потянул на себя шнур стоявшего на кухонном столе электрического самовара с кипятком. Опрокинул его на себя и получил ожоги большей поверхности тела", - сообщается на сайте ведомства.

Следователи проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить причины, по которым произошла трагедия, и "выработать меры по их устранению".