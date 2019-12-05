В Якутии начальника ИВС будут судить за поблажки заключенным

Бывший начальник изолятора временного содержания в Алданском районе Якутии предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие по уголовному делу завершено.

Установлено, что в период с февраля 2016-го по декабрь 2017 года обвиняемый, исполняя незаконные указания начальника Алданского РОВД, предоставлял содержащимся в ИВС лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированные условия. Привилегии действовали по отношению к дававшим показания людям, привлеченным к уголовной ответственности за угоны, кражи и даже убийство. Для них была организована беспрепятственная передача продуктов, мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков.

"Помимо незаконных предметов указанным лицам с ведома обвиняемого организовывались свидания с девушками без разрешения уполномоченных лиц, которые проходили ночью в помещениях изолятора временного содержания", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Мужчина признал вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Что касается бывшего начальника отдела МВД России по Алданскому району, по указаниям которого все это происходило, в отношении него следствие продолжается. Он содержится под стражей.