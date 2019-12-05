В Якутске построят кинотеатр изо льда

В Якутске к Международному онлайн фестивалю короткометражного кино "Метры" будет построен ледяной кинотеатр.

Кинофестиваль пройдет в феврале 2020 года в расположенном в Якутске историческом парке "Россия - моя история". На кинопоказе, который состоится в специально построенном к событию ледовом комплексе, организаторы планируют установить несколько рекордов, сообщает "Интерфакс".

В частности, могут быть установлены рекорды по наибольшему количеству зрителей в кинотеатре при температуре ниже 35 градусов, а также по массовому кинопоказу под открытым небом при самой низкой температуре. Многое будет зависеть от погоды. В феврале бывают и оттепели, но чаще в это время морозы в Якутске достигают - 40 - 50 градусов.

Что касается количества зрителей, в ледовом амфитеатре предполагается устроить 300 зрительских мест из того же льда. Чтобы люди не замерзли, им предоставят термоодеяла, организуют теплые автобусы и раздачу горячего чая. Рядом будет дежурить скорая помощь.

На кинофестивале будут представлены картины из России, Белоруссии, Украины, Хорватии, Франции. Прием заявок продлится до февраля 2020-го.