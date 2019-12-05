В Приамурье построили мост за 4,7 млрд рублей

Вторая по величине река в Амурской области Зея обрела новый железнодорожный мост. Его построили в рамках инвестиционного проекта модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Мост протяженностью 984 метра стал одним из крупнейших на Забайкальской железной дороге и самым большим в сети российских железных дорог за последние годы.

"Глубина подземной части его фундамента получилась высотой с восьмиэтажный дом. Строительство велось круглогодично с 2016 года, невзирая на погоду и времена года", - сообщил глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он в формате видеоконференции ввел в эксплуатацию этот мостовой переход.

На строительство нового моста было потрачено 4,7 миллиарда рублей. Его эксплуатация рассчитана на 70-80 лет. Благодаря его появлению скорость пассажирских поездов на этом участке дороги увеличится до 120 километров в час, а товарняки с нагрузкой до 32 тонн разовьют свой ход до 90 километров в час.