В Приморье пациент сбежал голым из реанимации

В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы. Как сообщает РИА Новости, беглеца нашли и вернули в стационар.

Представитель департамента здравоохранения Приморья рассказал, что отделение реанимации находится на первом этаже. В промежуток с 2 до 3 часов ночи пациент вылез через открытое окно и ушел.

"Во время обхода дежурный врач, обнаружив его отсутствие, сразу сообщил в полицию", - рассказал собеседник агентства, пояснив, что все пациенты находятся в реанимации без одежды.

Полицейские нашли больного, который, по их словам, направился домой, и вернули в медицинское учреждение. В настоящее время мужчина находится в больнице и получает все необходимое лечение.

Стоит отметить, что в Приморье настоящая морозная зима. В эти дни в Надеждинском районе температура опускается до "минус" 17 градусов.