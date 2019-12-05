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05.12.2019 12:03
Проект: В регионах

Чувашия вошла в топ-20 регионов по эффективности работы

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия вошла в число регионов страны с наилучшими показателями эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти по итогам 2019 года.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Соответствующий рейтинг обнародовало правительство России. В соответствии с занятой позицией каждый субъект получит федеральные гранты.

Чувашия получила в рейтинге 17 строчку, объем выделяемых из государственного бюджета средств составит более 958 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Оценка эффективности учитывала 15 критериев. Среди них, в частности, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, доля городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования.

По многим из этих показателей Чувашия находится в лидерах.

Так, по индексу качества городской среды регионов России в пяти из девяти городов республики создана благоприятная городская среда. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

Республика также является одним из наиболее передовых регионов России в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта "Экология". По оценке экспертов общественной экологической организации "Зеленый патруль", Чувашия занимает второе место в ПФО по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Также второе место республика занимает в рейтинге инновационного развития регионов согласно оценке экспертов "Высшей школы экономики.

С 2011 года в Чувашии показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на 3,3 года, составив по итогам 2018 года 72,95 года. Сегодня в республике проживает порядка 315 тысяч лиц старше трудоспособного возраста, или 25,7 процентов от общей численности населения. Возросло и количество долгожителей: 85-летний рубеж уже перешагнули более 18 тысяч жителей, вековой юбилей отметили 100 человек.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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