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05.12.2019 16:35
Проект: В регионах

Для пенсионеров Чувашии стартовал фитнес-проект

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии стартовал проект "Фитнес-Star! Долголетие в Наших руках!", призванный вовлечь в занятия спортом людей старшего возраста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году проект получил грантовую поддержку главы государства.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии
Чувашия стала одним из лидеров по количеству сторонников ЗОЖ

По словам руководителя региональной федерации фитнес-аэробики Оксаны Вербиной, "Фитнес-Star! Долголетие в Наших руках!" предусматривает комплекс мероприятий для популяризации спортивного образа жизни среди людей старшего поколения.

- В ходе реализации нашего проекта мы планируем подготовить группы наставников и волонтеров старше 60 лет в ряде городов республики, внедрить инновационные методы комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий, разработать и составить необходимый материал для проведения подобных мероприятий, - сказала Вербина.

В ближайшие дни в разных городах и районах республики пройдут семинары, лекции и мастер-классы по фитнес-аэробике, в которых могут принять участие специалисты образовательных организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования и волонтеры в возрасте 60 плюс.

Так, 7 декабря мероприятие состоится в ДЮСШ "Асамат" в городе Цивильске, 8 декабря - в ТД "Фортуна" в городе Канаше, а 14 декабря - в ДЮСШ "Кетне" Комсомольского района.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Участники проекта получат сертификат о прохождении семинара по фитнес-аэробике.

Напомним, в ноябре Росстат включил Чувашию в число регионов-лидеров по количеству сторонников здорового образа жизни. По данным на начало этого года, 44,8 процента жителей Чувашии регулярно занимаются физкультурой. По прогнозам республиканских властей, в результате реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография", этот показатель к концу 2021 года составит более 55 процентов.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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