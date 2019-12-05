Для пенсионеров Чувашии стартовал фитнес-проект

В Чувашии стартовал проект "Фитнес-Star! Долголетие в Наших руках!", призванный вовлечь в занятия спортом людей старшего возраста.

В этом году проект получил грантовую поддержку главы государства.

По словам руководителя региональной федерации фитнес-аэробики Оксаны Вербиной, "Фитнес-Star! Долголетие в Наших руках!" предусматривает комплекс мероприятий для популяризации спортивного образа жизни среди людей старшего поколения.

- В ходе реализации нашего проекта мы планируем подготовить группы наставников и волонтеров старше 60 лет в ряде городов республики, внедрить инновационные методы комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий, разработать и составить необходимый материал для проведения подобных мероприятий, - сказала Вербина.

В ближайшие дни в разных городах и районах республики пройдут семинары, лекции и мастер-классы по фитнес-аэробике, в которых могут принять участие специалисты образовательных организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования и волонтеры в возрасте 60 плюс.

Так, 7 декабря мероприятие состоится в ДЮСШ "Асамат" в городе Цивильске, 8 декабря - в ТД "Фортуна" в городе Канаше, а 14 декабря - в ДЮСШ "Кетне" Комсомольского района.

Участники проекта получат сертификат о прохождении семинара по фитнес-аэробике.

Напомним, в ноябре Росстат включил Чувашию в число регионов-лидеров по количеству сторонников здорового образа жизни. По данным на начало этого года, 44,8 процента жителей Чувашии регулярно занимаются физкультурой. По прогнозам республиканских властей, в результате реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография", этот показатель к концу 2021 года составит более 55 процентов.