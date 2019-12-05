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05.12.2019 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игорь Комаров оценил реализацию нацпроектов в Пензенской области

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе 4 декабря полпред президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с губернатором и правительством Пензенской области, где обсудили приоритетные направления социально-экономического развития региона, обозначенные в "майском указе" президента.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- Цель реализации национальных проектов, чтобы каждый человек ощутил повышение качества жизни, - отметил Игорь Комаров. - Нацпроекты в Пензенской области реализуются на системной основе. В регионе хороший объем средств по контрактации по сравнению со средним показателем по ПФО. Контрактная компания проходит на хорошем уровне. До конца года остался месяц, мы подводим итоги работы, проделанной регионами.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Как было отмечено на совещании, Пензенская область вошла в шестерку лидеров среди субъектов РФ по освоению средств, предназначенных для национальных проектов.

По темпам роста объема ввода жилья регион является лидером в ПФО, в области строятся новые дороги, благоустраиваются общественные пространства. В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 105 объектов, из них 63 - дворовые территории и 42 - общественные пространства: парки, скверы, мемориалы войнам, стадионы и площади. Жители сами выбирали места для благоустройства. Теперь они могут оценить изменения - работы завершены на всех объектах.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также доложил, что в рамках нацпроекта "Образование" начато строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Арбеково. Продолжается комплектация учреждений образования современным оборудованием. В этом году 60 миллионов рублей направлено на техническое оснащение, приобретение средств обучения и воспитания для школы № 66 города Пензы. На базе Губернского лицея открыт центр поддержки одаренных детей, проживающих в регионе. В сельских школах отремонтированы 13 спортивных залов. Две школы-интерната получат оборудование для трудовых мастерских, а также для кабинетов психологов, логопедов и дефектологов. Два пензенских колледжа смогут оснастить 10 мастерских современным оборудованием в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс Россия" на сумму более 30 миллионов рублей. В 2024 году будет 50 таких мастерских. К 2024 году планируется открыть шесть детских технопарков "Кванториум".

В рамках нацпроекта "Демография" строятся и капитально ремонтируются 23 детских сада. В этом году в дошкольных учреждениях будет создано 1307 мест, из них 870 - ясельные. Доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет в регионе составит 97,5 процента.

- Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка получают 4513 семей. При рождении третьих и последующих детей - 5996 семей. Молодым семьям выдано 274 сертификата на приобретение или строительство жилья - при рождении первого ребенка в течение года после заключения брака, - сообщил глава региона Иван Белозерцев. - Реконструируются 19 учреждений культуры. В Пензе на улице Ленинградской площадь дома культуры будет увеличена на 1200 квадратных метров. Сумма работ составит 750 миллионов рублей. Мы планируем завершить их весной 2020 года, - сообщил Иван Белозерцев.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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По нацпроекту "Здравоохранение" планируется ввести в эксплуатацию 13 ФАПов на территории 10 муниципальных районов. Приступили к реконструкции областной детской клинической больницы имени Филатова. Проводится переоснащение медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центров и пяти первичных сосудистых отделений, а также Пензенского областного онкологического диспансера.

Игорь Комаров положительно оценил эту работу. Между тем полпред отметил, что пристального внимания властей всех уровней требуют проблемы смертности от болезней кровообращения, младенческой смертности и некоторые демографические показатели.

- Мы отдельно обсудили проблему смертности от дорожно-транспортных происшествий. Мы видим работу, которая проводится, видим позитивную динамику и договорились, что в январе будет принята отдельная программа, которая позволит существенно снизить показатели смертности от дорожно-транспортных происшествий, - после совещания отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Справка "РГ"

В рамках реализации национальных проектов в Пензенской области разработаны 50 паспортов региональных проектов по 12 направлениям. Они направлены на повышение качества жизни граждан. До 2024 года на эти цели запланировано направить 40 миллиардов рублей, сумма финансирования проектов была увеличена с 36,6 миллиардов рублей. В 2019 году на реализацию проектов в регионе направили более 10 миллиардов рублей из консолидированного бюджета.

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