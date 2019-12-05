Пензенскую область отметили за успешную реализацию ремонта дорог

По реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) Пензенская область в этом году снова признана одним из лучших регионов страны.

На данный момент работы завершены на всех 178 объектах, предполагается масштабная реконструкция Бакунинского моста в Пензе, которая рассчитана на два года.

Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доложил на совещании, которое провел 4 декабря в Пензе полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

- Мы подробно обсудили ход реализации национальных проектов в регионе, - отметил Игорь Комаров. - Пензенская область выглядит достойно по уровню контрактации, по организации работы, по освоению средств.

Полпред отметил в целом достойный уровень исполнения нацпроектов в регионе и в частности проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этот же день полномочный представитель вручил Ивану Белозерцеву благодарность Президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Ранее в Москве в рамках "Транспортной недели" были вручены награды субъектам Российской Федерации, по итогам реализации проекта БКАД. Пензенская область третий год подряд вошла в число лидеров.

В 2019 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области было направлено почти 1,5 миллиарда рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах. Контрактные процедуры и ремонтные работы были проведены в установленные сроки.

- Это результат системной работы по проекту. У нас создан проектный офис "Безопасные и качественные дороги" под руководством председателя правительства Пензенской области. Помимо ответственных лиц в него вошли также представители управления ГИБДД, экспертизы, проектные организации, ОНФ. Еженедельно проводятся заседания проектного офиса, на которых ставятся задачи и решаются возникшие вопросы. Не реже раза в квартал на заседание штаба приглашаются руководители подрядных организаций, которые докладывают о проводимой работе, - пояснил губернатор Иван Белозерцев. - Мы понимаем меру ответственности, которая ложится на регион при выполнении поставленных задач. Поэтому за качеством работ ведется жесткий контроль, как со стороны органов власти, так и со стороны общественности.

На сегодня доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5 процента. Планируется продолжить работы по развитию дорожной сети. Важная задача - это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. На многие объекты уже подготовлена проектная документация.

Начата масштабная реконструкция Бакунинского моста в Пензе. В результате реконструкции будет построен мост, который будет иметь пешеходные связи, велодорожку и три полосы движения по 3,75 метров. В дальнейшем возможно развитие до четырех полос, учитывая перспективу интенсивности движения и необходимых параметров моста. Планируется, что работы на Бакунинском мосту будут завершены в 2021 году. За два года обновим мост, это будет современный объект, обеспечивающий транспортное и пешеходное сообщение.