Пермские чиновники заплатили за нападение собак на мальчика

Глава Перми Дмитрий Самойлов решил компенсировать моральный ущерб семилетнему ребенку, ставшему жертвой нападения собак. Из резервного фонда городской администрации его семье выплатят 300 тысяч рублей.

Трагедия произошла в микрорайоне Висим краевого центра. Вечером трое мальчишек катались с горки, когда вдруг на них набросились три пса. Им удалось сильно искусать одного из ребят. Возможно, что пострадавших было бы больше, но озверевшую стаю отогнал случайный прохожий. Он же вызвал и скорую помощь. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой клинической детской больницы.

Инцидент получил большую огласку и вызвал негодование среди пермяков. Дело в том, что недавно в Перми нашли останки пропавшей ранее пожилой женщины. Предположительно, она стала жертвой нападения собачьей стаи. И вот новый случай.

Руководство города приняло решение уволить главу службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игоря Сафонова. Но сможет ли новый руководитель уберечь пермяков от нападений собак, никому не известно. Дело в том,что с первого января 2020 года срок содержания собак в приютах сократится с двух месяцев до 17 дней. После этого животное надо будет отпустить на свободу, вернуть на городские улицы. При этом возрастают и затраты на содержание собак. Так, планируется пересмотреть нормативы на лечение, они увеличатся с 578 рублей до 813 рублей, на стерилизацию с 562 рублей до 1046 рублей. Хватит ли средств на эти затраты в бюджете?