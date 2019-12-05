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05.12.2019 20:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сгладили беду

Пермские чиновники заплатили за нападение собак на мальчика
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Глава Перми Дмитрий Самойлов решил компенсировать моральный ущерб семилетнему ребенку, ставшему жертвой нападения собак. Из резервного фонда городской администрации его семье выплатят 300 тысяч рублей.

Трагедия произошла в микрорайоне Висим краевого центра. Вечером трое мальчишек катались с горки, когда вдруг на них набросились три пса. Им удалось сильно искусать одного из ребят. Возможно, что пострадавших было бы больше, но озверевшую стаю отогнал случайный прохожий. Он же вызвал и скорую помощь. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой клинической детской больницы.

Камчатский СК начал проверку из-за нападения стаи собак на ребенка

Инцидент получил большую огласку и вызвал негодование среди пермяков. Дело в том, что недавно в Перми нашли останки пропавшей ранее пожилой женщины. Предположительно, она стала жертвой нападения собачьей стаи. И вот новый случай.

Руководство города приняло решение уволить главу службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игоря Сафонова. Но сможет ли новый руководитель уберечь пермяков от нападений собак, никому не известно. Дело в том,что с первого января 2020 года срок содержания собак в приютах сократится с двух месяцев до 17 дней. После этого животное надо будет отпустить на свободу, вернуть на городские улицы. При этом возрастают и затраты на содержание собак. Так, планируется пересмотреть нормативы на лечение, они увеличатся с 578 рублей до 813 рублей, на стерилизацию с 562 рублей до 1046 рублей. Хватит ли средств на эти затраты в бюджете?

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