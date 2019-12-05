Тенденция перевода автомобилей на газомоторное топливо сегодня формируется во многих странах, так как преимущества его использования очевидны.

Фото: Архив РГ

Во-первых, это более дешевое топливо в обслуживании. Во-вторых, двигатель, выпущенный на заводе именно для работы на газомоторном топливе, имеет ресурс почти в полтора раза выше бензинового. В-третьих, это низкий уровень шума работы двигателя. У двигателей большегрузных автомобилей, которые работают на природном газе, снижается вибрация. В-четвертых, количество вредных выхлопов сокращается сразу на 80 процентов. В-пятых, актуальным критерием является то, что, в отличие от бензина, газомоторное топливо невозможно слить из бака, что решает проблему контроля и учета топлива на предприятиях.

В 2013 году правительство РФ опубликовало распоряжение N 767-р "О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива". Поэтапная его реализация позволила открыть в стране 375 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В текущем году "Газпром" планирует ввести в строй 100-120 газовых заправок, а в дальнейшем открывать до 200 ежегодно.

РГ/Яков Пинегин

Сегодня российские заводы также производят автомобили, в которых устанавливают газомоторный двигатель. В сегменте легковых автомобилей это модели Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG, работающие на метане. Однако для работы на газомоторном топливе необязательно иметь газомоторный двигатель. На рынке представлены различные варианты оборудования для работы бензинового двигателя на газомоторном топливе. Крупнейшими лидерами среди таких производителей оборудования являются LANDIRENZO, LOVATO и DIGITRONIC.

Компания "АвтоМастерГаз" на протяжении семи лет успешно использует в своей деятельности мировой опыт и на 1 ноября 2019 года перевела на газомоторное топливо 16,2 тысячи автомобилей, оснащенных бензиновым двигателем. Соответствие оказываемых ИП Зензиным И. А. услуг (работ) требованиям нормативной документации подтверждается сертификатом.

Важно знать, что установка газобаллонного оборудования, как и любого другого, например, холодильно-обогревательного, является по своей сути внесением изменений в конструкцию транспортного средства, а потому требует соблюдения специальных технических регламентов и установленных законом правил. Наши специалисты знают правовые аспекты предоставления государственной услуги выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и помогают на всех этапах оформления. Решением N 877 от 9 декабря 2011 года комиссия Таможенного союза приняла технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который призван реализовать и ввести единые принципы и правила технического регулирования в Российской Федерации, а также Республиках Беларусь и Казахстан.

В целях упорядочения процедуры внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки вышеуказанных требований технического регламента в России было принято постановление правительства РФ N 413 от 6 апреля 2019 года. С этого времени действуют утвержденные правительством единые для всей страны правила внесения изменений в конструкцию колесных транспортных средств и установлен срок до 1 июля 2019 года для принятия административного регламента предоставления государственной услуги выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. При этом ряд положений этих правил вступает в силу лишь с 1 января 2020 года, а значит, в процедуру оформления документов для регистрации внесенных в конструкцию транспортного средства изменений будут внесены коррективы.

Фото: РГ/Яков Пинегин

Важно знать, что под эти правила попадают эксплуатируемые транспортные средства, зарегистрированные в Госавтоинспекции, проще говоря - все находящиеся на регистрационном учете автомобили. Кроме того, повсеместно появятся испытательные лаборатории (центры), аккредитованные на проведение оценки соответствия требованиям технического регламента транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями в форме оценки технического состояния (технического освидетельствования) или обследования. Такая организация должна быть включена в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.

Если владелец транспортного средства располагает достаточным количеством времени и сил, то ему в первую очередь предстоит обратиться в одну из вышеуказанных испытательных лабораторий (центров) за получением заключения предварительной технической экспертизы на предмет возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. На основании заключения технической экспертизы владелец транспортного средства должен обратиться в местное подразделение Госавтоинспекции за получением специального разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, причем это коснется всех случаев установки навесного оборудования (холодильного, газобаллонного и любого другого).

Причины отказа в выдаче разрешения со стороны ГАИ должны быть мотивированы, а основания для отказа перечислены в законе и представляют закрытый список случаев для отказа. Следует обратить внимание на то, что запреты на совершение регистрационных действий с транспортным средством будут являться одной из причин отказа в выдаче разрешения на установку навесного оборудования. Если такое разрешение со стороны Госавтоинспекции выдано, можно обращаться к производителю работ для монтажа соответствующего оборудования. После выполнения работ их производитель выдает декларацию по установке на транспортное средство дополнительного оборудования.

РГ/Яков Пинегин

Итак, навесное оборудование на ваш автомобиль установлено. Далее необходимо пройти вторую процедуру - регистрации внесенных в конструкцию транспортного средства изменений. Для этого необходимо обратиться в одну из испытательных лабораторий для получения протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в него изменений. Получив протокол, обязательно посетите пункт техосмотра для получения диагностической карты с указанием нового оборудования. Обратите внимание на то, что в результате установки любого навесного оборудования меняется масса снаряженного транспортного средства, а в случае установки газобаллонного оборудования у вас появляется смешанная система подачи топлива и дополнительный вид топлива - газообразное топливо пропан или метан. С протоколом и диагностической картой следует идти в ближайшее подразделение Госавтоинспекции за получением свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, утвержденным решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2014 года N 232.

В течение 10 суток после получения такого свидетельства владельцу транспортного средства вновь следует обратиться в подразделение ГАИ для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства. В ряде субъектов России пошли навстречу автолюбителям и предложили подать документы для регистрации оборудования через многофункциональные центры (МФЦ), например в северокавказской Республике Дагестан. В МФЦ могут обратиться владельцы как легковых, так и грузовых автомобилей и автобусов.

Если вы решили не регистрировать установку газобаллонного оборудования, то рискуете получить штраф в соответствии с частью 1 статьи 12.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Вы можете обратиться за установкой навесного оборудования в компанию "АвтоМастерГаз", где опытные специалисты подскажут оптимальное решение для вашего автомобиля и возьмут на себя хлопоты по прохождению процедуры регистрации оборудования.

На правах рекламы