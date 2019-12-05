Уфимцы пожаловались на елку без обещанной властями иллюминации

Жители Уфы заметили, что, несмотря на обещания властей украсить столицу Башкирии итальянской иллюминацией, по крайней мере на одной из площадей уже стоит елка, украшенная также скромно, как и в прошлые годы.

Ранее глава республики Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях фотографии, как будет выглядеть столица региона в новогодние праздники благодаря иллюминации от итальянской фирмы Festi Group. Среди опубликованных фото изображение площади перед дворцом Орджоникидзе, которое действительно завораживает.

- Так елка перед дворцом Орджоникидзе уже стоит, и точно такая же, как в прошлом году и позапрошлом. Иллюминация одна и та же! - прокомментировала пост главы региона одна из уфимок. Ее сообщение подтвердили и другие пользователей сетей.

Вскоре на замечание отреагировал официальный представитель администрации Уфы Марсель Байдавлетов, который сообщил, что монтаж иллюминации на этой площади завершат до 10 декабря.