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05.12.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уфимцы пожаловались на елку без обещанной властями иллюминации

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Жители Уфы заметили, что, несмотря на обещания властей украсить столицу Башкирии итальянской иллюминацией, по крайней мере на одной из площадей уже стоит елка, украшенная также скромно, как и в прошлые годы.

Фото: iStock
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Ранее глава республики Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях фотографии, как будет выглядеть столица региона в новогодние праздники благодаря иллюминации от итальянской фирмы Festi Group. Среди опубликованных фото изображение площади перед дворцом Орджоникидзе, которое действительно завораживает.

- Так елка перед дворцом Орджоникидзе уже стоит, и точно такая же, как в прошлом году и позапрошлом. Иллюминация одна и та же! - прокомментировала пост главы региона одна из уфимок. Ее сообщение подтвердили и другие пользователей сетей.

Вскоре на замечание отреагировал официальный представитель администрации Уфы Марсель Байдавлетов, который сообщил, что монтаж иллюминации на этой площади завершат до 10 декабря.

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