В Чувашии началась подготовка к юбилею республики

Торжества в Чебоксарах в 2020 году станут кульминацией серии мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Чувашской автономной области.

Подготовка к масштабному празднованию юбилея стала темой совещания в правительстве региона под председательством главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Он напомнил, что Дни Культуры Чувашии прошли в Крыму, Самарской области, в ближайшее время они состоятся в Башкортостане. А в следующем году аналогичные торжества запланированы в Татарстане, Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге и республике Беларусь.

Главной площадкой празднования станет столица Чувашии.

- Акцент мы должны делать на семейные ценности и традиции, чтобы каждый житель вспомнил свою родословную. Все нужно сделать с душой. Праздник должен стать народным, национальным, - подчеркнул Игнатьев.

Как сообщил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев, в юбилейный год пройдут как традиционные и полюбившиеся уже жителям республики мероприятия, так и новые. К примеру, впервые будет проходить фестиваль "Театр под открытым небом - 7 ночей" с ночными показами национальных постановок. Ожидается участие театральных коллективов из регионов России и из-за рубежа. Впервые будут проведены Фестиваль национальных костюмов от 20-х годов прошлого века до современности, музыкальная "Битва на Волге" с участием сотни лучших гармонистов России.

Не обойдется и без деловой программы. В рамках Дня республики планируется провести межрегиональную выставку в области культуры и туризма "Регионы - сотрудничество без границ" и Чебоксарский культурный форум. На них будут презентованы инвестиционные проекты и подписаны соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, планируется проведение всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов и межрегионального фестиваля национальной кухни "Гостеприимная Чувашия" одновременно с праздником "Акатуй".

Глава Чувашии акцентировал внимание на том, чтобы каждое мероприятие было тщательно продумано, а место его проведения - удобным и комфортным.

Большое внимание также уделено разработке символики праздника. Логотип 100-летия автономии Чувашской Республики украсит печатную продукцию (буклеты, листовки, афиши) различных фестивалей и конкурсов, сувениры. В едином стиле будут оформляться площадки проведения главного мероприятия 100-летия - Дня Республики в 2020 году.

К 100-летию образования Чувашской автономной области также появится много инфраструктурных объектов. Так, в рамках национального проекта «Культура» в республике будут открыты новые сельские дома культуры, будут модернизированы детские школы искусств, кинозалы, созданы муниципальные модельные библиотеки, виртуальные концертные залы. Также будет запущена программа «Волонтеры культуры», участников которой планируется задействовать в проведении праздничных мероприятий.