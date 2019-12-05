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05.12.2019 12:29
Проект: В регионах

В Чувашии назвали количество возводимого жилья по госпрограммам

Текст: Сергей Кирсанов
В уходящем году в Чувашии запланирован ввод в эксплуатацию 672 тысяч кв.метров жилья. Из них 490 тысяч кв.метров многоквартирного и 182 тысячи кв.метров индивидуального.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Такие данные привел министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко во время видеосовещания по вопросам реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология".

По словам Грищенко, на сегодняшний день в стадии строительства находится 90 многоквартирных жилых домов.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Кроме того, в текущем году планируется завершить инфраструктурные объекты по стимулированию программ развития жилищного строительства - три автодороги и два детских сада. Их строительство было начато в 2018-м. Сданы в эксплуатацию детский сад на 220 мест в чебоксарском микрорайоне "Соляное" и автодорога в "Новом городе".  В последнем до конца года также будет введен в эксплуатацию детский сад на 160 мест.

В микрорайонах №14 и "Солнечный" также будут открыты автодороги. На завершение строительства указанных объектов в текущем году выделено 350 миллионов рублей.

Глава минстроя Чувашии также сообщил, что на реализацию первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 и 2020 годах предусмотрено более 100 миллионов рублей. Планируется переселить 181 гражданина, проживающего в 67 жилых помещениях. На данный момент администрации Аликовского, Порецкого, Урмарского районов, а также городов Алатырь и Шумерля заключены муниципальные контракты на приобретение 34 жилых помещений для расселения 88 жителей аварийных домов.

Ведомство также участвует в реализации регионального проекта "Чистая вода". По нему предусмотрена 2 крупных объекта - водопровод от станции в Чебоксарах до деревни Чандрово и водопровод в селе Порецкое.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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