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05.12.2019 16:55
Проект: В регионах

В Чувашии разработали типовые проекты площадок для благоустройства

Текст: Сергей Кирсанов
Минстрой Чувашии подготовил 35 типовых проектов игровых и спортивных площадок, которые будут использоваться при реализации программ благоустройства.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в ведомстве, проекты разрабатывались совместно со специалистами Центра экспертизы и ценообразования в строительстве под руководством главного архитектора республики Александра Шевлягина. Все они сопровождаются подробными сметами.

- Данные проекты разработаны в помощь администрациям муниципальных образований Чувашской Республики. Эти проекты впоследствии будут использоваться администрациями при разработке проектной документации по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, - добавили в минстрое ЧР.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии увеличат суммы по проектам инициативного бюджетирования

В администрации главы Чувашии отметили, что работу по подготовке типовых проектов можно назвать первым этапом проектирования игровых и спортивных площадок. По итогам рассмотрения и по рекомендациям органов местного самоуправления типовые проекты будут доработаны и использованы на конкретных территориях.

Напомним, ранее стало известно о подписании главой Чувашии указа о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях региона. В соответствии с документом в 2020 году на благоустройство дворов в Чувашии будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

Указ дополняет программу "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", направленную на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Программа уже третий год реализуется в республике. Всего в 2017-2019 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в муниципальных образованиях республики благоустроено 415 общественных пространств и дворовых территорий. На эти цели из бюджетов различных уровней направлено свыше 1 миллиарда рублей, большую часть из них составляют средства федерального бюджета РФ. В рамках нее в 2020 году еще порядка 400 миллионов рублей будет выделено на благоустройство.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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