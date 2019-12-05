В Чувашии разработали типовые проекты площадок для благоустройства

Минстрой Чувашии подготовил 35 типовых проектов игровых и спортивных площадок, которые будут использоваться при реализации программ благоустройства.

Как сообщили в ведомстве, проекты разрабатывались совместно со специалистами Центра экспертизы и ценообразования в строительстве под руководством главного архитектора республики Александра Шевлягина. Все они сопровождаются подробными сметами.

- Данные проекты разработаны в помощь администрациям муниципальных образований Чувашской Республики. Эти проекты впоследствии будут использоваться администрациями при разработке проектной документации по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, - добавили в минстрое ЧР.

В администрации главы Чувашии отметили, что работу по подготовке типовых проектов можно назвать первым этапом проектирования игровых и спортивных площадок. По итогам рассмотрения и по рекомендациям органов местного самоуправления типовые проекты будут доработаны и использованы на конкретных территориях.

Напомним, ранее стало известно о подписании главой Чувашии указа о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях региона. В соответствии с документом в 2020 году на благоустройство дворов в Чувашии будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

Указ дополняет программу "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", направленную на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Программа уже третий год реализуется в республике. Всего в 2017-2019 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в муниципальных образованиях республики благоустроено 415 общественных пространств и дворовых территорий. На эти цели из бюджетов различных уровней направлено свыше 1 миллиарда рублей, большую часть из них составляют средства федерального бюджета РФ. В рамках нее в 2020 году еще порядка 400 миллионов рублей будет выделено на благоустройство.