В мордовском Темникове открыли памятник адмиралу Ушакову

Памятник непобедимому адмиралу российского флота Федору Ушакову открылся сегодня в старейшем городе Мордовии - Темникове. Как известно, именно здесь великий военачальник провел последние годы своей жизни и впоследствии был похоронен. Монумент воздвигнут при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).

Праздничная церемония состоялась на центральной площади города. С открытием памятника знаменитому земляку жителей Темникова поздравил советник председателя РВИО Ростислав Мединский. Чин освящения монумента совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Автор памятника - заслуженный художник России, скульптор Юрий Злотя - неслучайно изобразил адмирала с православным крестом в руке. В 2004 году Федор Ушаков был канонизирован РПЦ в чине праведного воина. До этого он несколько лет почитался как местночтимый святой Саранской епархии.

- Федор Ушаков - символ мужества и стойкости, непобедимости Российского флота, образец праведности. Он - подлинный герой. Именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков.

По словам Волкова, идея установки памятника возникла три года назад - в преддверии 200-летия кончины флотоводца. Региональное отделение РВИО обратилось за помощью к его председателю - министру культуры России Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать. Российское военно-историческое общество оплатило работу по созданию монумента. В свою очередь, республика помогла благоустроить центральную площадь Темникова - на эти же цели пошли и средства федерального гранта, полученного районной администрацией.

В перспективе памятные места, связанные с Федором Ушаковым, могут стать частью туристическего кластера "Арзамас - Дивеево - Саров".

Справка "РГ"

Федор Федорович Ушаков (13 февраля 1745 - 2 октября 1817) обосновался в Темниковском уезде в 1811 году, выйдя в отставку. Ему принадлежали два дома в Темникове и окрестные деревни - Алексеевка и Чижиково. В 1812 году Ушаков организовал в городе военный госпиталь. А впоследствии на свои деньги открыл первое в губернии духовное училище. Огромную по тем временам сумму - 30 000 рублей - он пожертвовал в пользу разоренных войной. "Мир запомнил его как великого флотоводца, мы - как великого милосердца", - писали уездные газеты в октябре 1817 года, когда легендарного адмирала не стало. Похоронен Федор Ушаков в Санаксарском монастыре рядом с могилой дяди, который был настоятелем обители.

