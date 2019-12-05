В Перми на таможне изъяли незадекларированную партию часов

В пермском аэропорту во время проведения таможенного контроля пассажиров рейса Дубай - Пермь была изъята партия наручных часов. Об этом сообщили в пермской таможне.

Во время досмотра багажа был выявлен чемодан, в котором находилось семь картонных коробок с часами и браслетами - всего 125 пар часов. Обнаруженный груз не был должным образом задекларирован.

Хозяйка багажа пояснила, что не знала о необходимости заполнения таможенной декларации на часы. По ее словам, она собиралась одну часть часов продать, а другую - подарить.

По факту нарушения закона было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ. Часы направлены на экспертизу с целью определения их стоимости. Если вина хозяйки будет доказана, ей может быть назначен штраф в виде двукратной стоимости часов, а вся их партия может быть конфискована.