В Перми начали бороться с нелегальными такси

Три крупных агрегатора легкового такси, действующие в Пермском крае, - "Ситимобил", "Яндекс.Такси" и "Везет" - заключили соглашение с региональным министерством транспорта о передаче информации о заказах только легальным перевозчикам.

Дело в том, что сейчас агрегаторы информационных услуг через интернет-приложения сообщают сведения о заказе такси не только официально действующим в этой сфере транспортным компаниям, но и зачастую передают ее частным лицам. Эта ситуация знакома многим пермякам, когда после обращения в диспетчерскую службу к ним приезжают автомобили без всяких опознавательных знаков. Хотя региональным законодательством предусмотрено, что машины такси могут быть иметь черный, желтый и белый цвета. А передние двери обязательно должны быть желтыми.

- Мы провели проверку работы легкового такси в Пермском крае, - говорит Андрей Назаров, заместитель прокурора Пермского края. - Дело в том, что к нам поступают жалобы от добросовестных перевозчиков на конкуренцию со стороны частников. Но самое главное здесь то, что те, кто оказывает нелегальные транспортные услуги в этой области, никак не отвечают за безопасность перевозок пассажиров. Поэтому мы предложили минтрансу заключить соглашение с агрегаторами такси.

Осложняет ситуацию еще и то, что до сих отношения между агрегатором и перевозчиками легковых такси законодательно четко не регламентированы ни на федеральном, ни на региональном уровне. А между тем объемы перевозок в Прикамье растут. Только в этом году количество выданных разрешений на работу в области легкового такси увеличилось с 607 до 1307. Всего же в Пермском крае оформлено более 1800 разрешений на оказание транспортных услуг в этой сфере. Но до сих пор остается огромное количество тех, кто оказывает услуги такси нелегально.

Осложняет ситуацию то, что отношения между агрегатором и перевозчиками законодательно не регламентированы

Еще год назад Государственной Думой в первом чтении принят федеральный законопроект, которым предлагается урегулировать отношения, возникающие между органами государственной власти, перевозчиками и службами заказа легкового такси (в том числе агрегаторов, осуществляющих обработку информации о заказах легкового такси). Но до настоящего времени этот федеральный закон не принят.

По данным министерства транспорта Пермского края, ежесуточно только в Перми агрегаторы передают перевозчикам информацию о 300 тысячах заказов на услугу такси.