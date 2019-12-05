В Прикамье в школах и детсадах нашли молочные фальсификаты

Инспекторы Россельхознадзора в Пермском крае выявили молочные фальсификаты, которые использовались для приготовления питания в школах и детских садах региона.

Как пояснили "РГ" в региональном управлении Россельхознадзора, в 17 социальных учреждениях края, среди которых преимущественно детские сады и школы, были взяты пробы молочной продукции. В девяти случаях были выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности. В частности, фальсифицированная молочная продукция пяти производителей не соответствовала по составу и микробиологическим показателям ГОСТу.

В настоящее время решается вопрос о привлечении производителей недоброкачественной продукции к административной ответственности.