В России начинают выдавать сертификаты на бесплатную IT-учебу

Жители 5 регионов - Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ростовской и Тульской областей - смогут освоить навыки в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна, 3D-моделирования, кибербезопасности и защиты данных за счет государства. Прием заявок уже стартовал, сообщили "РГ" в АНО "Цифровая экономика".

Обучение будет проводиться через систему цифровых сертификатов. Каждый - эквивалентен 10 тысячам рублей. Первые "билеты" на учебу выдадут до конца года. Пройти обучение по ним можно будет и в 2020 году.

Чтобы получить сертификат, нужно подать заявку по ссылке: http://цифровойсертификат.рф/ Также потребуется онлайн-тестирование для оценки мотивации и профориентации.

Как такового фильтра кандидатов нет. Если человек живет в регионе, отобранном для проведения эксперимента, имеет диплом о первом образовании и находится в трудоспособном возрасте, он может стать участником программы, пояснили "РГ" в "Университете 2035" (занимается внедрением системы цифровых сертификатов). Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью наставника (тьютора). Он поможет оценить востребованность специальности в данном конкретном регионе.

Консультацией и сопровождением обучающихся в каждом из регионов занимаются отобранные по конкурсу региональные операторы: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ассоциация образовательных организаций "Электронное образование Республики Башкортостан", университет Иннополис в Татарстане, АНО "ФИРОН" в Ростовской области, Институт развития профессионального образования Республики Саха (Якутия). В рамках пилота цифровые сертификаты получат 5 тысяч человек - по тысяче из каждого региона. Жители других регионов смогут подключиться к программе в 2020 году.

Каждый сертификат эквивалентен десяти тысячам рублей

Эффективность быстрых программ обучения по цифровым компетенциям доказана мировым опытом. В России в этом направлении давно работают частные онлайн-школы, последние несколько лет к обучению по программам дополнительного образования цифровым технологиям подключились и российские вузы, указывает координатор Центра компетенций по кадрам программы "Цифровая экономика" Олег Подольский.