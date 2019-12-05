В России стартовал прием заявок на бесплатное обучение цифровым навыкам

5 декабря стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики за счет государства. Жители пяти регионов - Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ростовской и Тульской областей - смогут бесплатно освоить навыки в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна и 3D моделирования, кибербезопасности, защиты данных.

Обучение будет проводиться через систему цифровых сертификатов. Каждый такой сертификат эквивалентен 10 тысячам рублей.

Заявиться на участие в проекте можно по ссылке. Также потребуется онлайн-тестирование для оценки мотивации и профориентации.

Как такового отбора кандидатов нет. Если человек живет в регионе, отобранном для проведения пилотного эксперимента, имеет диплом о первом образовании и находится в трудоспособном возрасте, он сможет стать участником программы, пояснили "РГ" в "Университете 2035" (занимается внедрением системы цифровых сертификатов).

Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью наставника (тьютора), который поможет оценить востребованность специальности в данном конкретном регионе.

Цифровой сертификат дает возможность бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям (в каталоге уже сейчас около 40 программ повышения квалификации, а со временем их будет больше). Консультацией и сопровождением обучающихся в каждом из регионов занимаются отобранные по конкурсу региональные операторы: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ассоциация образовательных организаций "Электронное образование Республики Башкортостан", университет Иннополис в Татарстане, АНО "ФИРОН" в Ростовской области, Институт развития профессионального образования республики Саха (Якутия).

В рамках пилота цифровые сертификаты получат 5 тысяч человек - по одной тысячи из каждого региона. Жители других регионов смогут подключиться к программе в 2020 году, когда планируется выдать более 30 тысяч цифровых сертификатов.

В целом, до 2025 года жители страны должны получить один миллион таких "билетов" в новое цифровое будущее, отметил директор по направлению "Кадры для цифровой экономики" организации "Цифровая экономика" Андрей Сельский.