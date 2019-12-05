В Саратове на чиновников мэрии завели дело о мошенничестве

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении сотрудников администрации Саратова. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

В Саратовской области на личный прием к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву пришел с жалобой предприниматель. Ему в мэрии отказались выдавать градостроительные планы земельных участков. Документы нужны были бизнесмену для разработки инвестпроекта. Тем самым коммерсанту был причинен ущерб.

Прокуратура Саратова провела проверку. Выяснилось, что сотрудники администрации неправомерно отказали фирме. По итогам проверки СУ СК по региону возбудило уголовное дело против чиновников.