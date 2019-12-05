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05.12.2019 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове на чиновников мэрии завели дело о мошенничестве

Текст: Анна Шепелева

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении сотрудников администрации Саратова. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Фото: 24.kg
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В Саратовской области на личный прием к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву пришел с жалобой предприниматель. Ему в мэрии отказались выдавать градостроительные планы земельных участков. Документы нужны были бизнесмену для разработки инвестпроекта. Тем самым коммерсанту был причинен ущерб.

Прокуратура Саратова провела проверку. Выяснилось, что сотрудники администрации неправомерно отказали фирме. По итогам проверки СУ СК по региону возбудило уголовное дело против чиновников.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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