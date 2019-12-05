Прием документов для выплаты компенсаций из федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства начался в Саратовской области. На время подготовки этой статьи заявления подали уже 69 жителей региона.

Решение о достройке первых 26 проблемных домов и выплате возмещения дольщикам еще 30 объектов в "пилотных" регионах было принято на заседании Наблюдательного совета фонда в ноябре. Всего в едином реестре проблемных объектов, который размещен на сайте ДОМ.РФ, числится 3170 долгостроев. На следующей неделе принимать заявления начнут у дольщиков Ивановской области и Красноярского края. А с середины декабря такая возможность появится у жителей Орловской, Пензенской, Ленинградской областей и Якутии.

Фактически у десятков тысяч наших соотечественников, многие из которых стали жертвами недобросовестных предпринимателей еще более десяти лет назад, впервые появился реальный шанс на то, что их проблема будет наконец решена.

Как рассказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, переговоры с федеральным фондом велись о самых сложных объектах региона, в том числе о таких, где строительство находится на нулевом цикле или отсутствовала проектная документация. Составлена и утверждена "дорожная карта", в которой в рамках первого этапа расписаны действия по 19 проблемным домам - по их достройке или, когда это невозможно, о выплате компенсации обманутым дольщикам.

Заявления на выплату компенсации принимаются сейчас от несостоявшихся жильцов семи долгостроев - шести в Саратове и одного в Энгельсе. Всего в этих семи домах числится 950 пострадавших семей.

В едином реестре проблемных объектов, размещенном на сайте ДОМ.РФ, числится 3170 долгостроев

Размер возмещения для дольщиков рассчитывается на основании независимой оценки стоимости квадратного метра в равнозначных жилых помещениях того же района, где находится долгострой. То есть выплаченные средства позволят обманутым дольщикам приобрести квартиру, сопоставимую с той, которую они не получили от застройщика. Выплату возмещения Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будет осуществлять банк-агент - AO "Банк ДОМ.РФ".