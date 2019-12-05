В Ульяновской области появится пятый регоператор по обращению с ТКО

Пятый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появится в Ульяновской области.

Такое решение было озвучено на заседании рабочей группы при региональном парламенте.

Реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) находится на контроле у Законодательного Собрания Ульяновской области. Тема неоднократно поднималась на заседаниях профильных комитетов, в ходе правительственного часа и круглого стола, а также обсуждалась в рамках заседаний рабочей группы. Были разработаны рекомендации для региональной исполнительной власти и органов местного самоуправления, чтобы сформировать безопасную систему обращения с ТКО, которая позволит максимально вовлечь отходы во вторичный оборот и снизить до минимума вред окружающей среде. При этом жители региона должны видеть, за что платят деньги и какие реальные изменения происходят. Депутаты также предлагали проанализировать деятельность региональных операторов по обращению с ТКО, чтобы устранять выявленные нарушения и их предотвращать.

В Заксобрании 3 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы под руководством председателя комитета регионального парламента по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслава Ковеля. В обсуждении также приняли участие первый зампред Законодательного Собрания Василий Гвоздев, председатели профильных комитетов Андрей Седов, Александр Чепухин и Дмитрий Грачев, секретарь рабочей группы Алексей Цибарков, депутаты всех фракций регионального парламента, а также представители исполнительной власти, региональных операторов по обращению с ТКО, надзорных органов и администраций муниципальных образований, экологи, эксперты.

Как отметил Вячеслав Ковель, необходимость реформы обращения с ТКО очевидна. Это ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности, привлекательность отрасли по обращению с отходами для инвесторов, создание новых предприятий по переработке мусора. При этом региональной власти небезразлично, как население воспринимает реализацию реформы. По словам председателя комитета, необходимо учитывать мнения и пожелания граждан, взаимодействовать с бизнесом, последовательно совершенствовать территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

За первый год реформы в Ульяновской области утверждены территориальная схема и региональная программа по обращению с ТКО, нормативы накопления ТКО, порядок заключения соглашения с региональным оператором. Территориальная схема четко предписывает, куда нужно вывозить мусор и где строить утилизационные комплексы. Приступили к работе четыре региональных оператора. К январю должен быть определен оператор пятой зоны для южных районов Ульяновской области.

В бюджете Ульяновской области на 2020 год предусмотрено финансирование соответствующих мероприятий. Помимо этого будет направлено 22,8 миллиона рублей на оборудование контейнерных площадок, развитие инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов. Запланирована ликвидация 30 несанкционированных свалок. Также предполагается ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке ТКО и утилизации отходов и фракций после обработки - на эти цели выделяется 136 миллионов рублей.

Справка "РГ"

За 2019 год в регионе ликвидировано 2,5 гектаров несанкционированных свалок. Общий объем вывезенных отходов составил более трех миллионов кубических метров, что на восемь процентов больше нормативных показателей. На данный момент в области действуют четыре мусоросортировочных комплекса, по одному у каждого регоператора. Их общая мощность 570 тысяч кубических метров в год. За 10 месяцев реформы региональными операторами установлено более 16 тысяч контейнеров, закуплена современная специализированная техника, введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы. Общая сумма капитальных вложений составила 740 миллионов рублей.