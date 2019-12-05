Власти Мордовии помогут отремонтировать сельские памятники героям ВОВ

Власти Мордовии окажут помощь сельским администрациям в ремонте памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны. Средства на это будут заложены в бюджет на 2020 год.

Такое заявление сделал глава республики Владимир Волков в ходе состоявшегося сегодня в Саранске заседания попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Почетным гостем мероприятия был советник председателя РВИО Ростислав Мединский. Он напомнил, что в Мордовии отделение организации создавалось в числе первых - еще в 2013 году. С тех пор здесь реализовано немало проектов в издательской и научно-просветительской деятельности, а также в таких сферах, как поддержка поискового движения и патриотическое воспитание молодежи.

- Одним из приоритетных направлений вашей работы на сегодня должно быть увековечение памяти защитников отечества, - подчеркнул Мединский.

Следует отметить, что именно по инициативе регионального отделения РВИО в Саранске был открыт памятник героям Первой мировой войны - произошло это в 2014 году. А два года спустя в райцентре Старое Шайгово появился монумент участникам Великой Отечественной.

- В планах - установка памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву, который еще при жизни стал человеком-легендой, - отметил глава РМ Владимир Волков - председатель попечительского совета отделения РВИО в Мордовии. - Все эти проекты получали и будут получать поддержку со стороны руководства республики.

Глава РМ рассказал, что в рамках подготовки к 75-летию Победы региональным отделением разработан план мероприятий. В их числе - реконструкция фрагмента Сурского оборонительного рубежа и выпуск документального фильма о нем, а также мероприятия, посвященные 45-летию дома-музея Михаила Девятаева в Торбееве.

Особое внимание будет уделено состоянию мемориалов и обелисков, воздвигнутых в память о погибших земляках.

Как уже писала "РГ", широкий общественный резонанс получил недавний случай в мордовском селе Спасские Мурзы, где из-за нехватки средств на полноценную реставрацию памятник фронтовикам обшили металлопрофилем. В ситуацию вмешалось руководство республики, сейчас составляется проект реконструкции монумента. Необходимую помощь получат и другие муниципалитеты в глубинке.

- Всего в республике сейчас 588 памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Многие объекты требуют ремонта. Безусловно, республика будет помогать сельским поселениям в этой работе. Я уже дал соответствующие поручения о включении необходимых на это средств в бюджет 2020 года, - заверил Владимир Волков. - Также хочу призвать членов попечительского совета, руководителей наших предприятий, бизнесменов, всех неравнодушных граждан оказать содействие и принять участие в ремонте и восстановлении памятников и обелисков павшим воинам в своих родных селах. Увековечить память о великом подвиге народа, сохранить имена героев - наш общий священный долг.