До недавнего времени ответственность за качество жизни в селе была возложена на региональные власти. Но специфика бюджетов субъектов федерации такова, что оперативно направить средства на эти цели не удавалось. Сейчас минсельхоз РФ ставит задачу комплекс-ного развития сельских территорий и обеспечения жителей сел инфраструктурой не хуже, чем в городах. Пути ее решения стали ключевой темой на пленарном заседании "Российское село. Потенциал развития", которое прошло в рамках IV Новосибирского агропродовольственного форума.

Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, со следующего года начнет действовать программа комплекс-ного развития сельских территорий, основанная на инициативах и предложениях, которые обсуждались Федеральным Собранием России. Предполагается, что ежегодное финансирование мероприятий, предусмотренных программой, составит шестнадцать миллиардов рублей. Половину средств направят на строительство и ремонт дорог, остальное - на создание социальной и прочих инфраструктур. По инициативе федерального ведомства в дальнейшем объем финансирования будет увеличен.

По словам Джамбулата Хатуова, один триллион рублей в течение десяти лет запланировано направить на реализацию проектных заявок, которые в министерство представили регионы России.

Однако уровень подготовки проектов, цель которых - качественно улучшить жизнь в селе, совершенно разный. Как говорится: кого-то тянули, а кто-то сам бежал. Есть муниципалитеты с уже готовыми проектами, а есть те, которые смогут их сформировать. Но некоторые не в состоянии разработать документ из-за специфики бюджетного планирования или других причин.

Например, от Новосибирской области подана заявка по всем направлениям, предусмотренным программой (жилье, коммунальная инфраструктура, образование), кроме того, там подготовили свою программу развития села и предусмотрели собственные меры гос-поддержки сельхозпроизводителей. Но есть регионы, которые до сих пор не разобрались в правилах и порядке защиты проектов. Аутсайдеров первый зам- министра не стал называть, но отметил, что министерство это очень беспокоит. Сегодня при реализации нацпроектов почти в тридцати регионах не осваиваются в полном объеме выделенные средства. Иными словами, деньги есть, а идей нет.

- Наша задача - комплексно, за счет федеральной поддержки, оказать содействие в подготовке и осуществлении проектов, которые качественно улучшат жизнь в селе. Да, минсельхоз заставляет дополнительно обосновать цифры, выйти на показатели эффективности. Позиция министерства такова, что мы разделим ответственность регионов за социально-экономическое развитие сельских территорий. Вместе с региональными властями и аграрным бизнесом берем на себя ответственность за создание рабочих мест, повышение качества жизни, - заявил Джамбулат Хатуов.

При этом основную часть затрат возьмет на себя федеральный бюджет.

- Мы называем эту программу тринадцатым национальным проектом. Он существенно повысит эффективность комплекс-ного развития сельских территорий и привлечет инвестиции в АПК. А также поможет скоординировать многие мероприятия из разных программ, дополнить целевым финансированием отдельные важные региональные проекты в этой сфере, - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В среднем объем вложений в развитие села по различным программам - газификации, строительства и ремонта дорог, благоустройства и других - в регионе ежегодно превышает десять миллиардов рублей, а в прошлом году он составил тринадцать миллиардов (без учета средств, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей). В частности, по гос-программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селах Новосибирской области за четыре года построено почти 125 километров газопроводов, около 98 километров водопроводов, 65 километров автодорог, 58 тысяч квадратных мет-ров жилья. По данным пресс-службы областного правительства, по этой программе на создание комфортных условий в сельской местности направлено почти 2,5 миллиарда рублей.

В то же время Андрей Травников обратил внимание на проблемы. Среди них - отставание области по объемам производства молока: регион только на восьмом месте по стране, хотя на втором - по поголовью молочного стада. Второй год в среднем отмечается неплохая урожайность зерновых, но если в одном хозяйстве она достигает тридцати-сорока центнеров с гектара, то в другом нет и четырнадцати. И этот разрыв надо устранять.

- Я выступил с инициативой - изменить подходы в сфере предоставления мер поддержки из средств областного бюджета нашим сельхозпроизводителям. Моя принципиальная и жесткая позиция - повышение эффективности сельского производства, - отметил губернатор Новосибирской области.

Тем временем в регионе внедрена информационная система "Господдержка АПК". Сегодня подать заявку на получение средств господдержки новосибирские аграрии могут дистанционно, в электронном виде.

Участники обсуждения отметили, что в нацпроектах появились дополнительные, не предусмотренные ранее направления.

- В нацпроекте "Образование" не было ремонта школ, только их строительство. Между тем сельские школы чрезвычайно изношены. Сейчас принято решение в рамках нацпроектов в 2020 году направить на эти цели пятнадцать миллиардов рублей, - подчеркнул Андрей Травников.

- Мы видим, что сельское население перетекает в города. Нам надо его закрепить. А для этого нужны жилье, школы, детские сады, - поддержал губернатора глава Ордынского района Олег Орел.

В этом не последнюю роль должны играть местная власть и сельскохозяйственные предприятия, которые заинтересованы в квалифицированных работниках.

В то же время, как отмечают эксперты, реализацию новых инвестпроектов и стартапов тормозят сложность получения инвестиционных кредитов, нелояльность банковской сферы к крестьянско-фермерским хозяйствам, низкая доступность заемных средств для малого и среднего предпринимательства. "Банки работают с большим бизнесом. Мы не видим реального банковского продукта для начинающих фермерских хозяйств. Для МСБ кредитование недоступно", - сетовали представители Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области.

Джамбулат Хатуов посоветовал составить список "отказников" и пообещал рассмотреть каждый случай. По его мнению, порой фермеры, обращаясь в банк за кредитом, плохо готовят заявку.

- Нужно объединяться в кооперативы. Так больше шансов, что проектами МСБ заинтересуются институты развития. Будущее - за потребительскими кооперативами, - резюмировал первый заместитель министра сельского хозяйства России.

Кстати

В АПК Новосибирской области реализуется десять крупных инвестпроектов на общую сумму 63 миллиарда рублей, и еще 109 проектов предусматривают общие вложения в 3,4 миллиарда рублей. В этом году в регион увеличили объем выданных "коротких" кредитов на десять процентов, инвестиционных - на тридцать.