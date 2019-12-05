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05.12.2019 08:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скепсиса поубавилось

Текст: Александр Вагенлейтер (руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда при Алтайском центре кластерного развития)
Российская газета - Экономика Сибири № 275(8033)
В начале реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" руководители многих предприятий скептически относились к этой форме господдержки и внедрению инструментов бережливого производства. Но когда появились первые результаты, отношение изменилось. Сегодня у нас есть примеры роста интенсификации производства в три раза - настолько сократили время изготовления коллектора на заводе котельного оборудования. Поэтому скепсиса поубавилось. А число участников проекта выросло с двух до 21, плюс еще более двадцати предприятий подали заявки.

Также мы видим, что не все участники нацпроекта понимают, какие ресурсы им придется затратить, хотя услуги федеральных или региональных экспертов для них бесплатные.

От каждого коллектива ждут системной работы, направленной на внедрение в течение двух с половиной лет (а особенно в первые три и шесть месяцев) эффективных механизмов производства.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Как "бережливое производство" повысило производительность труда

Просто послушать экспертов - мало. Вместе с сотрудниками предприятия, с условным секундомером и блокнотом мы проходим всю производственную цепочку, выявляем проблемы, потери, а также неэффективно используемые ресурсы. Естественно, это дополнительная нагрузка на сотрудников, которым приходится вникать в технологические процессы и перестраивать их часто без отрыва от основной работы. Но, в конечном счете, более рациональный подход к ведению производства, с одной стороны, делает его интенсивнее, а с другой - облегчает работу сотрудников. Для них становятся понятными и удобными все производственные процессы, более комфортно организованы рабочие места и пространство. И руководству предприятия это выгодно, потому что все бизнес-процессы хорошо просчитаны и спланированы, следовательно, повышается безопасность труда, сокращается количество брака, становятся оптимальными расход ресурсов и время изготовления продукции. Управлять таким хорошо организованным производством проще.

Хотя производственные процессы ускоряются порой в два-три и более раз, это не значит, что рабочие начинают бегать по площадке в два раза быстрее. Наоборот, мы исключаем лишние перемещения и операции, делая все более простым и понятным. Нагрузку на сотрудников распределяем равномернее, а не так, что кто-то перегружен работой, а кто-то недогружен.

Но надо учитывать, что не все участники нацпроекта смогут привлечь экспертов федерального или регионального центров компетенций. Около трети предприятий, участвующих в проекте, будут повышать производительность самостоятельно. Как правило, это уже развивающие бережливые технологии либо с высоким уровнем автоматизации. Такие "самостоятельные" предприятия могут привлечь консультантов за счет средств нацпроекта, а также воспользоваться всеми предусмотренными видами поддержки - бесплатным обучением специалистов, льготным финансированием и так далее.

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