Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал в отставку.

В данный момент 42-летний Дитятев находится в отпуске. Официально он оставит занимаемые посты 9 декабря. Эту информацию озвучила пресс-служба регионального правительства. Эксперты сходятся в том, что решение об уходе, скорее всего, связано с переходом на более перспективную работу в Москве, где трудится его многолетний начальник, бывший региональный министр финансов Владимир Притупов.

Дитятев 20 лет проработал в региональной власти, начав карьеру с различных должностей в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В январе 2017 года был назначен заместителем министра финансов Алтайского края. А с октября прошлого года стал заместителем председателя правительства Алтайского края, министром экономического развития региона. За полтора года работы на этих постах ничем особенным не запомнился. Кстати, его предшественник, Николай Чиняков, также уволился по собственному желанию.