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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Космолет стартует из Калтана

Сибирские школьники учатся основам предпринимательства в режиме онлайн
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 275(8033)
Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников "Юный предприниматель" собрала свыше миллиона участников. Это втрое больше, чем три года назад. В числе победителей - 6,7 тысячи юных жителей Кемеровской области.
Выполняя задания, нужно не просто придумать интересное дело, но и сформировать талантливую команду. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Выполняя задания, нужно не просто придумать интересное дело, но и сформировать талантливую команду. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Выполняя задания, нужно не просто придумать интересное дело, но и сформировать талантливую команду. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Стало известно, где живут самые знающие школьники

В СФО олимпиада впервые стартовала в формате телемоста, который связал четыре региона - Томскую, Кемеровскую, Иркутскую области и Красноярский край. В Кузбассе базовой точкой стала средняя общеобразовательная школа N 2 города Калтана.

- Нас объединяет желание помочь нашим детям приобщиться к миру предпринимательства. И от того, насколько внимательно мы сейчас с ними поработаем, делясь знаниями и энергией, настолько более подготовленными они подойдут к этапу своей экономической активности, - отметила региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Латышенко.

Чтобы стать участниками состязаний, школьникам достаточно было бесплатно зарегистрироваться на специальной интернет-платформе. Выполнить олимпиадные задания ребята могли в любое удобное время в течение двух недель - с любого компьютера или планшета. Например, "Космолет": дети управляли бизнесом по организации туристических экскурсий в межпланетное пространство. На какой срок лучше арендовать летательный аппарат, по какой цене продавать билеты, какие дополнительные услуги предложить пассажирам на борту, покупать ли страховку? На эти и другие вопросы следовало ответить так, чтобы удалось не только сохранить бизнес, но еще и получить прибыль в условиях финансовых и временных ограничений. А главное - ребятам представилась возможность самостоятельно выбрать наиболее эффективные решения, позволяющие снизить риски и выстроить оптимальную стратегию ведения своего дела.

Главному герою задания "Остров" хочется побыстрее накопить на велосипед, и он тщательно изучает рынок, принимая вместе с участником олимпиады решения, которые ведут к заветной цели. При этом начинающий бизнесмен не забывает заботиться об экологии и собственном здоровье, неся ответственность за все свои действия. Задача под названием "Блогер" погружает в процесс создания блога о здоровом питании: как, изучая аудиторию, собирая отзывы и анализируя разные данные, создать востребованный и полезный продукт.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Выполняя другие задания, нужно не просто придумать интересное дело, но и сформировать талантливую команду. Школьники учились выстраивать процессы, расставлять приоритеты и делегировать задачи для достижения наилучшего результата. Словом, ребятам приходилось принимать управленческие решения, ведущие к финансовому успеху и развивающие предпринимательский потенциал.

Впервые онлайн-олимпиаду "Юный предприниматель" для учащихся начальных классов в качестве всероссийской некоммерческой инициативы организовали при поддержке бизнес-школы "Сколково" в 2016 году. В ней приняли участие более 275 тысяч ребят.

- И вот олимпиада "Юный предприниматель" состоялась в третий раз, а к задачам на бизнес-тематику добавились темы по безопасности в сети и маркетингу. Все построено так, чтобы ребенок получил практические навыки и лучше справлялся с реальными задачами. Он управляет своим бизнесом и учится прогнозировать спрос, формировать предложение, накапливать и зарабатывать деньги, выявлять мошеннические действия и создавать интересный контент для своей аудитории, - подчерк-нула руководитель олимпиадного направления образовательной онлайн-платформы "Учи.ру" Гаянэ Симонян.

Кстати

В день открытия онлайн-олимпиады в Кузбассе работал "Финансовый экспресс". Для педагогов в образовательных учреждениях области провели круглый стол по вопросам изучения основ финансовой грамотности. В детских садах и школах состоялись квесты и интеллектуальные игры. Для предпринимателей Калтана организовали нетворкинг "Бизнес - вложить или потратить?". Многодетным и попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям эксперты преподали уроки планирования личного бюджета, а пенсионерам рассказали, как обезопасить себя от мошенников и защитить личные сбережения. С 2011 года "Финансовый экспресс" успел побывать в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Киселевске, Юрге, Прокопьевске, Белово и Таштагольском районе.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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