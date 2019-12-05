Сибирских браконьеров будут судить за торговлю черной икрой в аэропорту

За незаконную добычу, хранение, транспортировку и продажу сибирского осетра и его икры пятерым жителям Красноярского края утверждено обвинительное заключение по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установило следствие, организатором нелегального бизнеса была 42-летняя женщина. Под ее руководством двое жителей поселка Бахта Туруханского района добывали сибирского осетра на Енисее. Рыба и икра доставлялись в краевой центр пассажирским теплоходом, на борту которого был оборудован специальный рефрижератор. Его владелец и один из членов судовой команды тоже были "в деле". Сбывались деликатесы в торговых точках, расположенных в аэропорту Емельяново.

В ходе следственных мероприятий у участников преступной группы было изъято 130 банок с черной икрой весом в 43,7 кг и 80 туш осетра весом больше 400 кг на сумму более в 760 тысяч рублей. Всем им предъявлены иски о взыскании ущерба, на их имущество и счета наложен арест.

Уголовное дело направлено в Емельяновский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.