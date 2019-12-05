Новости

Депутат Рады рассказал о сроках принятия Украины в НАТО 11:03
Lada без крыши и дверей: супертюнинг "Нивы" 11:03
В Петербурге осужден мигрант, причастный к деятельности "ИГ" 11:00
СМИ: Saudi Aramco хочет застраховаться на случай войны и терактов 10:55
Крымский мост украсила 20-метровая картина с котом, псом и рабочим 10:53
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского "Амура" 10:52
Ростуризм назвал самые интересные новогодние маршруты 10:50
На Вятке бывший учитель получил условный срок за избиение учеников 10:46
Сибирских браконьеров будут судить за торговлю черной икрой в аэропорту 10:39
В Татарстане после пожара на нефтепроводе нашли тела двух рабочих 10:30
На Камчатке незаконно держали в плену более 20 краснокнижных кречетов 10:25
В Саратове на чиновников мэрии завели дело о мошенничестве 10:16
Завод Ford во Всеволожске никто не хочет покупать 10:11
В Якутске построят кинотеатр изо льда 10:08
В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом 10:05
В колледже Приамурья студент напугал знакомых игрушечным пистолетом 10:05
Льготные условия аренды получили 18 столичных детсадов 09:56
Курганские ветераны получат по десять тысяч рублей 09:54
В Петербурге забросали снегом Вечный огонь 09:47
В Чечне открыли самую большую в Европе аэродинамическую трубу 09:38
Стал известен главный цвет 2020 года 09:37
Два землетрясения за сутки произошли у Курильских островов 09:37
"Атлас пещер России" переиздадут с учетом новых открытий "Тавриды" 09:35
Армия США получила бракованные гранатометы 09:35
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибирских браконьеров будут судить за торговлю черной икрой в аэропорту

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За незаконную добычу, хранение, транспортировку и продажу сибирского осетра и его икры пятерым жителям Красноярского края утверждено обвинительное заключение по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная  прокуратура.

На Камчатке незаконно держали в плену более 20 краснокнижных кречетов

Как установило следствие, организатором нелегального бизнеса была 42-летняя женщина. Под ее руководством двое жителей поселка Бахта Туруханского района добывали сибирского осетра на Енисее. Рыба и икра доставлялись в краевой центр пассажирским теплоходом, на борту которого был оборудован специальный рефрижератор. Его владелец и один из членов судовой команды тоже были "в деле". Сбывались деликатесы в торговых точках, расположенных в аэропорту Емельяново.

В ходе следственных мероприятий у участников преступной группы было изъято 130 банок с черной икрой весом в 43,7 кг и 80 туш осетра весом больше 400 кг на сумму более в 760 тысяч рублей. Всем им предъявлены иски о взыскании ущерба, на их имущество и счета наложен арест.

Уголовное дело направлено в Емельяновский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
В результате стрельбы в Перл-Харборе погибли два человека
Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги