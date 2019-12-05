В Кузбассе удалось сохранить еще один участок соснового леса

Сделку купли-продажи земельного участка с зелеными насаждениями в поселке Металлплощадка Кемеровского района, незаконно отданного под строительство торговой точки, отменили после вмешательства общественников.

- Участок муниципальной земли, расположенный на Суховской сельской территории, согласно генеральному плану поселения, относится к категории "зеленых насаждений общего пользования", а по правилам застройки и землепользования - к "зоне природных территорий", - уточнил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, модератор тематической площадки "Экология" в Кемеровской области Андрей Егоров. - Однако это не помешало администрации муниципального района изменить разрешенный вид использования участка - "под магазины". Публичные слушания провели в августе прошлого года.

Эксперты ОНФ, участвовавшие в слушаниях, выступили против изменений, поскольку большую часть этой территории занимают сосновые деревья 40-50-летнего возраста. Активисты настаивали на том, что участок нуждается в особой охране. Но комиссия, вопреки нормам законодательства, не нашла препятствий "перекройки" правил застройки и землепользования. Хотя сведений о соблюдении порядка передачи в частную собственность территории, относящейся к функциональной зоне зеленых насаждений, на слушаниях никто не представил. И участок передали частникам.

Первая проверка, проведенная районной прокуратурой по обращению активистов ОНФ, учла не все указанные ими факты. Но областная прокуратура позже подтвердила доводы экспертов о неправомерности сделки. Районному прокурору направили информацию о судебном оспаривании договора купли-продажи земельного участка. В результате сделка была признана незаконной, и суд вынес решение о возврате земельного участка в муниципальную собственность. Это уже произошло.

- Мы были уверены, что удастся отстоять права местных жителей на благоприятную окружающую среду, - подчеркнул Андрей Егоров. - Кропотливая работа, активные действия экспертов, а также вовремя принятые прокуратурой региона меры дали свой результат: многолетние сосны спасены от вырубки.

Напомним: осенью прошлого года Верховный суд РФ признал недействительными правила землепользования и застройки, разрешавшие возводить коттеджи на особо охраняемой природной территории (ООПТ) - в вековом сосновом бору близ Кемерова. Депутаты Кемеровского райсовета еще в 2015-м отнесли леса в деревне Елыкаево к жилой зоне, несмотря на то, что этот лес выполняет функцию зеленого щита областного центра. Но место реликтовых сосен и краснокнижных растений здесь сплошняком могли занять добротные коттеджи. К счастью, все сосны вырубить не успели, но многие участки уже были проданы либо сданы в аренду частным и юридическим лицам. Процесс удалось повернуть вспять благодаря все тем же общественникам и неравнодушным местным жителям.

По каждому обращению активистов облпрокуратура провела проверку. В частности, оказалось, что восемь гектаров у деревни Журавлево из категории земель ООПТ перешли в земли поселений с последующим выкупом - из-за несоответствия в документах. По генплану Елыкаевского сельского поселения участок относился к зоне рекреации, а по публичной кадастровой карте - к той, где можно вести капстроительство. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием признать правила землепользования недействительными со дня их принятия - в части установления в границах спорных участков территориальной зоны жилой застройки. А районные органы местного само-управления тогда же обязали привести правила землепользования и застройки в соответствие с генпланом поселения, лишив их права предоставлять спорные участки под любые виды строительства.