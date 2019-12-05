В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом

Следственные органы начали проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему учащемуся школы в поселке Русская Поляна в Омской области.

ЧП произошло 3 декабря. Как показала доследственная проверка, два друга, сидя за одной партой, мешали вести урок. Поэтому учитель их рассадил. Но на этом дело не закончилось.

- Один из ребят запустил в другого ручкой. А когда тот наклонился, чтобы ее поднять, толкнул стул, который угодил прямо в голову подростку. Школьника госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Операция семикласснику не понадобилась. Тем не менее десять дней он пробудет в больнице.

Ребята утверждают, что они просто шутили, а травма головы - неудачное стечение обстоятельств. Однако следователи так не считают. В связи с тем, что школьник, ударивший одноклассника стулом, еще не достиг возраста уголовной ответственности, стражи порядка вынесут соответствующее процессуальное решение.