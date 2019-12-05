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05.12.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственные органы начали проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему учащемуся школы в поселке Русская Поляна в Омской области.

ЧП произошло 3 декабря. Как показала доследственная проверка, два друга, сидя за одной партой, мешали вести урок. Поэтому учитель их рассадил. Но на этом дело не закончилось.

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- Один из ребят запустил в другого ручкой. А когда тот наклонился, чтобы ее поднять, толкнул стул, который угодил прямо в голову подростку. Школьника госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Операция семикласснику не понадобилась. Тем не менее десять дней он пробудет в больнице.

Ребята утверждают, что они просто шутили, а травма головы - неудачное стечение обстоятельств. Однако следователи так не считают. В связи с тем, что школьник, ударивший одноклассника стулом, еще не достиг возраста уголовной ответственности, стражи порядка вынесут соответствующее процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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