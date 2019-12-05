В Чечне открыли самую большую в Европе аэродинамическую трубу

Чечня на шесть дней стала столицей России по необычному виду спорта - полетам в аэродинамической трубе. Здесь дан старт чемпионату России по аэротрубным дисциплинам, который продлится до 7 декабря. Информационным партнером этого события стала "Российская газета". Медали первого в истории парашютного спорта на Кавказе турнира разыгрываются в только что открывшемся в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky в городе Гудермесе.

Проходят соревнования в Российском университете спецназа, который расположен на въезде в Гудермес. Комплекс расположился на площади в более 400 гектаров и состоит из 95 зданий и сооружений. Аэротруба находится в одном из строений - центре воздушной подготовки GoodSky - крупнейшем в Европе и одном из крупнейших в мире.

В день старта состязаний здесь состоялось торжественное открытие центра. Организаторы в красочной концертной программе постарались показать красоту и техничность полетов в аэротрубе и национальные традиции Чечни. Первым в воздушный поток с показательным выступлением вошел чемпион мира по фристайлу в этом виде спорта Леонид Волков. А главным событием вечера стало совместное выступление чеченского детского ансамбля песни и танца "Башлам" и члена сборной Чеченской Республики Александра Субботина, который впервые исполнил лезгинку в аэротрубе.

Парение на потоках воздуха со стороны выглядят завораживающе. Звукоизоляция на установке практически идеальная, слышно только низкочастотное гудение. При этом сложно поверить, что человек, который находится в трубе, взмывает вверх только потому, что его подбрасывает поток воздух. И только в те моменты, когда спортсмен зависает на одном месте, по дрожанию его рук, которыми он балансирует, видно, что удерживает его на весу.

- Я уверен, что аэродинамический комплекс будет востребован не только в нашей республике и стране, но и за пределами. Уже есть желающие из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, которые хотят приехать и провести здесь свои сборы. В ближайшее время постараюсь найти свободное время и попробовать сам полетать, думаю, меня научат, - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на открытии.

По словам спортсменов, приехавших со всей России, которые уже успели испытать аэротрубу, установка сможет удовлетворить спортивные амбиции даже требовательных парашютистов. Расположена она в четырехэтажном здании. Ее высота - 11 метров, диаметр полетной камеры - пять, скорость потока воздуха - до 300 километров в час.

На самом чемпионате в GoodSky выступят 56 команд в групповых дисциплинах и 11 спортсменов в индивидуальных соревнованиях. В течение четырех дней более 160 участников продемонстрируют мастерство в дисциплинах фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика. Будут разыграны 12 комплектов наград.

- Мы с мужем занимаемся прыжками с парашютом. Сейчас в зимний период, когда полеты в Москвой приходится отложить до весны, отправляемся в Европу, Азию и даже США, где погодные условия позволяют продолжить тренировки, - рассказала "РГ" участник команды SDT-Group Юлия Лабунец. - Естественно, такие поездки обходятся недешево. Теперь же, с появлением комплекса в Чечне, тренировки могут стать для спортсменов гораздо дешевле. К тому же здесь климатические условия позволяют совершать прыжки почти круглый год.

И действительно, Чечня в свое время была центром притяжения парашютистов со всей страны. Отличные погодные условия, которые позволяли совершать прыжки с парашютом почти круглый год, собирали здесь спортсменов со всей страны. На эту особенность обратили внимание еще в 1934 году, когда основали в чеченском поселке с японским названием Катаяма авиационный клуб.

Сейчас в регионе намерены вернуть республике утерянный статус, ведь с годами климатические условия не изменились. В то время, как с наступлением холодных месяцев в центральной полосе тренировки приходится прекратить, здесь можно продолжать прыжки.

Организаторы чемпионата страны - Федерация парашютного спорта России и Российский университет спецназа.

Кстати



В Гудермесе будут определены победители в четырех видах этого спорта. Во время соревнований по вертикальной и групповой акробатике участникам на скорость необходимо выстроить максимальное количество фигур в определенном порядке.

Во фристайле совмещены элементы художественной гимнастики, балета и танцев. Спортсмены под музыку выполняют в воздухе технически сложные трюки.