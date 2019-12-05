Власти Ставрополя выживают газетные киоски

Администрация города Ставрополя на глазах у местных жителей принялась методично уничтожать сеть газетных киосков. Сегодня в суде находятся иски о сносе очередных 14 таких объектов. Причем под "отстрел" властей в первую очередь попадают киоски, которые находятся в центре - в самых дорогих местах столицы края.

В крупнейшем мегаполисе Северного Кавказа с почти полумиллионным населением сейчас работают 34 киоска АО "Союзпечать" (региональный орган "Роспечати" на Ставрополье). А всего четыре года назад их было 72. Ситуация с торговлей печатными изданиями, по мнению местных журналистов, одна из худших в стране - чиновники год за годом с помощью судебных органов забирают себе приглянувшиеся места.

- У каждого из наших киосков разная рентабельность, при этом немало убыточных. А самые доходные из них относятся к категориям А и Б. Примечательно, что иски в судах направлены именно против них. Спрос на продукцию и так падает, бывают проблемы и с издателями, а тут еще такое отношение в городе к нам, - рассказал "РГ" заместитель директора АО "Союзпечать" на Ставрополье Андрей Пилипенко.

"Военная стратегия" властей довольно проста: чиновники регулярно меняют требования к внешнему виду объектов торговли, и у газетных киосков попросту не находится средств, чтобы соответствовать им. Дальше следует обращение в суд: "внешний вид нестационарных торговых точек не соответствует типовым эскизам". По удивительному стечению обстоятельств город непременно выигрывает все подобные процессы. Затем за дело берутся приставы, и киоски безжалостно сносятся. Из 14 дел по торговым точкам "Союзпечати", которые рассматриваются сейчас в судах Ставрополя, шесть уже мэрия выиграла. Правда, есть еще время на апелляции. Но, как показывает практика, они только оттянут неизбежное...

Сейчас в крупнейшем мегаполисе Северного Кавказа работают 34 киоска "Союзпечати". А всего четыре года назад их было 72

Стандартные киоски "Союзпечати" - белого цвета с красными буквами: к ним жители привыкли, они стояли на своих местах десятилетиями. Администрация же требует сделать их "побольше и золотистого цвета". Вот такая получается незадача. А еще - полная победа эстетики над разумом. То, что торговая точка не может обеспечить рентабельность и вложить в нее сотни тысяч рублей нереально, власти не интересует.

Убедить городские и краевые власти в том, что продажу газет и журналов нужно поддерживать, пытались неоднократно.

- К сожалению, это все спустилось к исполнителям, а те развели руками. Поддержки ни на уровне региона, ни на уровне муниципалитетов найти не удалось, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель регионального отделения Союза журналистов России Василий Балдицын.

Особенно ставропольских журналистов беспокоит то, что в новых густонаселенных районах города места для газетных киосков не предоставляются в принципе. В выстроенном за последние годы гигантском районе "Перспективный", где живут десятки тысяч человек, нет ни одного (!) киоска по продаже печатной продукции. А вот власти города, судя по всему, вовсе не считают, что кого-то "притесняют или душат".

- Показатель обеспеченности населения города площадью нестационарных торговых объектов по продаже периодической и иной печатной продукции составляет 1,27 торгового объекта на 10 тысяч человек. В городе есть 53 НТО, что покрывает потребности с запасом, - считает руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации Игорь Кащаев

Мэрию Ставрополя, похоже, просто не волнует, какую духовную пищу будут употреблять их сограждане. Для чиновников главное, чтобы цвет радовал глаз. И золотой (во всех смыслах) оттенок для них куда приятнее "унылого" белого...