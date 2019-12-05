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05.12.2019 18:01
Проект: В регионах

Федеральная сетевая компания обеспечила возможность выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 в энергосистему СКФО

Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС") успешно провела комплексное опробование рабочим напряжением заходов на новую Зарамагскую ГЭС-1. Это финальный этап проекта создания схемы выдачи мощности электростанции, которая в 2,5 раза снизит энергодефицит в Республике Северная Осетия (Алания).

Всего в горных районах проложено 39 км ЛЭП, установлено 197 опор усиленной конструкции, смонтировано 468 км провода. Для надежной работы линии оснащены ограничителями перенапряжения, датчиками контроля гололедной нагрузки. Компания инвестировала в проект более 5,5 млрд рублей.

Для реализации схемы выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 произведена врезка в существующую ЛЭП 330 кВ "Нальчик - Владикавказ-2" с образованием двух новых энерготранзитов в Республиках Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания. Трассы линий электропередачи пролегают на высоте более 1,5 тыс. м по хребту Суанграг, склонам гор Шагдусан и Аллардыраг, а также через реку Ардон.

Доставка материалов в труднодоступную местность осуществлялась при помощи вертолетов. При этом из соображений безопасности использовались конструкции на 20 % тяжелее традиционных аналогов. Такие опоры более устойчивы и способны выдерживать порывы ветра до 20 м/c. Кроме того, более 30 % опор оснащены жесткими анкерными линиями, позволяющими проводить работы на высоте без применения спецтехники. Для безопасности воздушных судов на линиях установлены специальные информационные знаки.

Новые ЛЭП проходят вблизи Северо-Осетинского государственного заповедника, где обитают редкие виды птиц - серый журавль, степной орел, могильник. Для предотвращения поражения птиц электрическим током и снижения рисков аварий опоры линий электропередачи оборудованы защитными противоприсадочными устройствами.

Зарамагская ГЭС-1 входит в каскад ГЭС, который ПАО "РусГидро" строит в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой Россети ФСК ЕЭС

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