Главный архитектор Воркуты стал фигурантом уголовного дела

В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Воркуты, который предоставлял преференции частной фирме. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи республиканского УФСБ обнаружили, что начальник управления Воркуты, будучи чиновником и не имея права ни лично, ни через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельностью, фактически руководил обществом с ограниченной ответственностью. При этом, используя свое служебное положение, он предоставлял ему льготы и оказывал покровительство при решении вопросов с администрацией города.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности". Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.