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05.12.2019 10:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ростуризм назвал самые интересные новогодние маршруты

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербург признан одним из самых интересных туристических направлений грядущих новогодних праздников. Программа городских мероприятий была отмечена Федеральным агентством по туризму РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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В частности, специалисты Ростуризма отмечают растущую популярность среди жителей и гостей Северной столицы таких событий, как международный праздничный забег Дедов Морозов и обширную программу, рассчитанную на детей. Любителям спорта предстоит преодолеть в рождественских костюмах два с половиной километра по центру Санкт-Петербурга - горожане специально собираются вдоль маршрута, чтобы приветствовать бегунов с белыми бородами.

Маленьких жителей Петербурга ждет встреча с Дедом Морозом у главной елки на Дворцовой площади, а также многочисленные конкурсы, викторины и концерты. Кроме того, в перечне общегородских мероприятий можно найти многочисленные шоу и представления, рассчитанные на посетителей любого возраста.

Кроме Петербурга, в перечень Ростуризма попали Москва с фестивалем "Путешествие в Рождество", Карелия с катаниями на собачьих упряжках и оленях и резиденцией местного Деда Мороза в Подворье Талви Укко, а также Крым с его "теплым" вариантом встречи Нового года: здесь на праздники ожидается 10-15 градусов выше нуля. Найдут своих любителей и туристические туры в Заполярье, Рязань, Казань и по городам Золотого кольца, отметили в Ростуризме.

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