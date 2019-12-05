Суды Петербурга вторую неделю подряд эвакуируют из-за писем о бомбах

Петербургские суды снова эвакуируются из-за сообщений о минировании. Как сообщает официальный канал Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга, по состоянию на 11.30 мск были эвакуированы Санкт-Петербургский городской суд, Смольнинский, Октябрьский, Дзержинский, Пушкинский и Василеостровский районные суды.

А Петродворцовый, Невский и Куйбышевский районные суды уже были проверены и вернулись к работе.

Анонимные письма с угрозами десятками поступают по электронной почте почти каждый день начиная с прошлой недели. Авторы требуют выплаты размером в 120 миллионов рублей в биткоинах. Проверка показала, что все угрозы оказались ложными.