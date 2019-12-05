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05.12.2019 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мариновал жалобы

Участковый осужден за отказ заводить дело о домашнем насилии
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Бывший старший участковый уполномоченный полиции Архангельска предстал перед судом по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека. Установлено, что 34-летняя женщина на протяжении девяти месяцев регулярно жаловалась в полицию на своего гражданского супруга, который избивал ее и угрожал убийством. Однако участковый и его подчиненные каждый раз в возбуждении уголовного дела по явным фактам домашнего насилия отказывали.

В итоге произошла трагедия: пьяный сожитель избил женщину до смерти. Он нанес ей более ста ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и другим частям тела. Избиение продолжалось всю ночь. От полученных травм женщина скончалась. Ее мучителя суд приговорил к восемнадцати годам колонии особого режима.

Фото: iStock
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Следствие установило, что между бездействием старшего участкового и смертью потерпевшей была прямая связь. В общей сложности от женщины поступило более двадцати жалоб. Но жалобы проверялись лишь формально, и по ним выносились незаконные отказы в привлечении преступника к ответственности. Поэтому участковый сам стал фигурантом уголовного дела.

Архангельский областной суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и лишил права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти, на двухлетний срок.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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